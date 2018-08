Arrestado un hombre de 23 años en relación con el atentado de Manchester

Un hombre de 23 años ha sido detenido hoy en relación con el atentado perpetrado junto al estadio Manchester Arena, ha informado la Policía de esa ciudad.

"En relación con el incidente de la pasada noche en el Manchester Arena, podemos confirmar que hemos arrestado a un hombre de 23 años en el sur de Manchester", ha asegurado la Policía en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

