23 urteko gizon bat atxilotu dute Manchesterreko atentatuarekin lotuta

23 urteko gizonezko bat atxilotu dute Manchester Arena pabiloian gertatutako atentatuarekin lotura duelakoan, hiri horretako Poliziak jakinarazi duenez.

"Bart gauean Manchester Arenan gertatutako jazoerarekin lotuta, 23 urteko gizon bat atxilotu dugula baiezta dezakegu. Atxiloketa hiriaren hegoaldean izan da", jakinarazi du Manchesterreko Poliziak Twitterren duen kontuan.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.