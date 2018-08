Katia y José se convierten en huracán; ya son tres en el Atlántico

Las tormentas tropicales José y Katia se han convertido hoy, jueves, en huracán de categoría 1 en la cuenca atlántica y se han sumado, así, al poderoso huracán Irma, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

José se encuentra en aguas abiertas del océano Atlántico y podría seguir la estela de Harvey en su rumbo hacia el Caribe, mientras que Katia se ha formado en el suroeste del Golfo de México.

Las previsiones de los expertos del CNH apuntan que José, que tiene unos vientos de 120 kilómetros por hora, se dirija hacia oeste-noroeste, rumbo a las Antillas Menores, que ha castigado en las últimas horas el huracán Irma, de categoría 5.

Al igual que José, Katia también tiene vientos máximos sostenidos, con rachas más elevadas, de 120 kilómetros por hora, lo que ha puesto en alerta de huracán al estado mexicano de Veracruz, desde Tuxpan a Laguna Verde.

