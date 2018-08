Katia eta Jose ekaitzak urakan bihurtu dira; hiru daude jada Atlantikoan

Jose eta Katia ekaitz tropikalak 1. mailako urakan bihurtu dira gaur, osteguna, Atlantikoan, eta Irma urakan indartsuari gehitu zaizkio, AEBko Urakanen Zentro Nazionalak (NHC) jakinarazi duenez.

Jose Atlantikoko uretan dago eta baliteke Harveyren bideari jarraituz Kariberantz abiatzea. Katia, aldiz, Mexikoko golkoan sortu da, hego-mendebaldean.

NHCko adituen arabera, Jose mendebalde ipar-mendebaldera abiatuko da, Antilla Txikietarantz, Irmak azken orduotan astindu dituen ingururantz. Orduko 120 kilometroko abiadura duten haizeak ditu jada.

Hurricane #Katia Advisory 7: Hurricane Warning Issued For Katia in the State of Veracruz. https://t.co/VqHn0uj6EM