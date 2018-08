Hamás llama a una nueva 'intifada' contra Israel tras el anuncio de Trump

Hamás, el grupo islamista palestino que controla la Franja de Gaza desde 2007, ha llamado este jueves a un nuevo levantamiento contra Israel después de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital y trasladar allí la embajada, algo con la comunidad internacional se ha mostrado en desacuerdo, salvo EE. UU. e Israel.

"Deberíamos llamar y deberíamos trabajar en el lanzamiento de una 'intifada' frente al enemigo sionista", ha sostenido el líder de Hamás, Ismail Haniyé, en un discurso pronunciado en la Ciudad de Gaza.

"Debemos tomar decisiones y construir una nueva estrategia para afrontar el nuevo complot contra Palestina", ha sostenido, defendiendo que "la Autoridad Palestina debe ser lo suficientemente valiente para deshacerse de los Acuerdos de Oslo y las condiciones arbitrarias para los palestinos en estos acuerdos".

Asimismo, "ante estos retos", Haniyé ha reiterado su postura de que "no habrá reconocimiento de la legitimación de la ocupación en la tierra de Palestina", según informa el diario 'Haaretz'.

Haniya: Palestinians should start a public uprising especially from Alquds.

"El único modo de tratar con la política sionista, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, es propagando una nueva 'intifada' contra la ocupación y dando la bienvenida a la resistencia a esta ocupación", ha agregado, empleando el término árabe de levantamiento.

Asimismo, ha considerado que el anuncio de Trump sobre Jerusalén constituye "una declaración de guerra" contra "el diamante de la corona palestina" y ha advertido de que quienes creen que los palestinos se reconciliarán con la nueva política declarada por Estados Unidos se engañan a sí mismos.

8/12 The start of 1987 #uprising.

8/12/2017 Friday. Will it be the starter of another #intifada for #Alquds?