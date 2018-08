Internacional

Entrevista en la cadena CBS

Obama: 'Quien crea que no había que matar a Bin Laden, que se lo mire'

Redacción

09/05/2011

Barack Obama ha asegurado que "lo único que no me hizo perder el sueño fue el tener que eliminar a Bin Laden". Pakistán califica de "absurdas" las acusaciones de complicidad con el líder de Al Qaeda.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha afirmado sobre la necesidad de matar a Osama Bin Laden que "cualquiera que se pregunte si el autor de una matanza en suelo estadounidense no se merecía acabar como acabó, necesita que le miren la cabeza".

Entrevistado en la cadena CBS, el premio Nobel de la Paz ha insistido en el éxito que ha representado la operación y ha descalificado la opción de capturar vivo al que fue el terrorista más buscado del mundo. "Todo el proceso me hizo estar muy nervioso, pero lo único que no me hizo perder el sueño fue la posibilidad de tener que eliminar a Bin Laden", ha añadido.

Sobre el papel que ha desempeñado Pakistán, el presidente estadounidense ha indicado que Bin Laden contaba con una "red de apoyo" en aquel país, ya que el terrorista permaneció cinco años oculto en su complejo de Abbottabad, aunque ha aclarado que las autoridades estadounidenses desconocen "quién o qué tipo de red es". "No saben si puede haber sido alguien de dentro del Gobierno o personas de fuera del mismo", ha subrayado.

En este sentido, ha reconocido que hay cuestiones difíciles de esclarecer, ya que "va a llevar algún tiempo explotar la Inteligencia" que Estados Unidos ha conseguido reunir en Abbottabad, localidad ubicada unos kilómetros al norte de Islamabad.

No obstante, ha destacado que "lo más importante" es que "las autoridades paquistaníes han expresado un profundo interés en encontrar qué tipo de redes de apoyo podría haber tenido Bin Laden" durante su estancia en el país.







Pakistán califica de "absurdas" las acusaciones sobre la complicidad



El primer ministro pakistaní, Yusuf Raza Gilani, ha asegurado ante el Parlamento que las acusaciones sobre la complicidad o la imcompentecia de Pakistán en relación con el recién fallecido líder de Al Qaeda, Usama bin Laden, son "absurdas" y ha adevertido de que las acciones unilaterales de este tipo pueden acarrear "graves consecuencias".