07/05/2021 La UE inicia hoy el debate sobre las patentes de las vacunas contra la covid-19 Tras el giro de Estados Unidos, la presidenta de la Comunidad Europea ha dejado abierta la puerta al debate de suspender temporalmente las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) iniciarán hoy el debate sobre la posibilidad de suspender temporalmente las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, tras el apoyo de Estados Unidos a la liberación.

Hasta ahora la mayoría de los países europeos se habían mostrado reticentes a esta idea y desde Bruselas se había insistido en que para la UE la primera opción debía ser apostar por impulsar la producción y exportación de vacunas a los países pobres.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a decir en una reciente entrevista con The New York Times que no era "en absoluto amiga de levantar las patentes", aunque tras el anuncio de Biden ha dado marcha atrás y anunciado a un día de la cumbre de líderes que la UE está "dispuesta a discutir" esta posibilidad. Con todo, el Ejecutivo comunitario recalca que busca soluciones "pragmáticas y eficientes" para afrontar la crisis.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo ser "favorable" a la suspensión temporal.

Alemania, por su parte, no ha rechazado discutir sobre ello pero un portavoz del Gobierno ha avisado horas antes de la cumbre europea de que para Berlín es necesario mantener la protección de la propiedad intelectual de las vacunas porque su suspensión podría acarrear "graves consecuencias".

España ve positivo que se dé la discusión pero apunta que se trata de un asunto "complejo" y que aunque la liberalización puede ser útil en casos determinados hay que atender también a cómo afectaría a los medios de producción y distribución, según han indicado fuentes del Gobierno.

La reacción en el seno de los Veintisiete ha sido cauta y han dejado abierta la puerta al debate pero han evitado ir más allá en sus mensajes públicos.