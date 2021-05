17/05/2021 18:34 Internacional Israel-Palestina EE.UU. no tiene pruebas de la presencia de milicianos en la sede de la prensa en Gaza agencias | eitb media Además, Blinken ha manifestado la "enorme preocupación de Estados Unidos por la violencia y la escalada de violencia". En cualquier caso, ha defendido de nuevo "el derecho de Israel a defenderse". Escuchar la página Escuchar la página

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha explicado este lunes que él no ha recibido personalmente información alguna que confirme la presencia de milicianos del grupo palestino Hamás en la Torre Al Yala, destruida el sábado en un bombardeo israelí pese a ser sede de las delegaciones de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP) y de la cadena de televisión panárabe Al Yazira.

Blinken, de visita en Copenhague, ha explicado que ha pedido pruebas a Israel sobre la presencia de milicianos en la torre, pero ha reconocido que por el momento él no ha visto prueba alguna. "No he visto nada de información", ha indicado, según recoge la prensa estadounidense.

Además, Blinken ha manifestado la "enorme preocupación de Estados Unidos por la violencia y la escalada de violencia". "Cientos de personas muertas o heridas, incluidos niños que son sacados de entre los escombros", se ha lamentado. "También estamos alarmados por cómo se ha puesto en peligro a los periodistas y al personal médico", ha añadido.

En cualquier caso, ha defendido de nuevo "el derecho de Israel a defenderse" y Washington ha bloqueado por tercera vez en una semana una declaración conjunta del Consejo de Seguridad para condenar la violencia en Israel y la Franja de Gaza y pedir un alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido el ataque de la aviación israelí en el que fue demolida la torre de doce alturas porque albergaba "una oficina de inteligencia de la organización terrorista".

Mientras, altos cargos de la Autoridad Palestina han hecho un llamamiento a Estados Unidos para que presione a Israel para que cese la ofensiva sobre Gaza y las expulsiones de árabes en Jerusalén Este a través de una misiva.