Biden ofrece más gas licuado a Europa para tratar de reducir la dependencia de Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homónima de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, formalizarán este viernes un acuerdo por el que EE. UU. enviará más gas licuado a Europa, en un intento de reducir la dependencia energética de Rusia.

El acuerdo fue anunciado ayer por Von der Leyen, a través de su cuenta de Twitter:

"Mañana, con Biden, presentaremos un nuevo capítulo de nuestra asociación energética: gas natural licuado adicional de Estados Unidos a la Unión Europea para reemplazar el gas natural licuado que tenemos de Rusia. Un importante paso adelante", detalló la presidenta de Ejecutivo comunitario a la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la UE.

With ¿¿¿¿¿¿¿¿ leaders here, Brussels is today the centre of the free world.



Together, we will step up our support for Ukraine. Sharpen our sanctions.

And break free from Russia´s fossil fuels.



Tomorrow with @POTUS we will open a new chapter in our ¿¿¿¿ energy partnership. pic.twitter.com/JyAr4DJ79U