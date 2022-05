Internacional Guerra en Ucrania La UE trata de resolver las últimas reticencias en su seno para sancionar el petróleo ruso Agencias | EiTB Media Publicado: 02/05/2022 21:02 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2022 21:19 (UTC+2) En una reunión extraordinaria de ministros de Energía, los gobiernos de Alemania y de Austria, hasta ahora reacios, han expresado su disponibilidad dejando a Hungría como único país que todavía lo rechaza. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media.

Euskaraz irakurri: EB oztopoak gainditu eta Errusiako petrolioari blokeoa ezartzeko lanean ari da

La Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias en su seno para sancionar el petróleo ruso como represalia a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, después de que estos dos países se negaran a pagar sus compras en rublos.

En una reunión extraordinaria de ministros de Energía, los gobiernos de Alemania y de Austria, hasta ahora reacios, han expresado su disponibilidad a adoptar un nuevo de paquete de sanciones que incluya el crudo procedente de Moscú, dejando a Hungría como único país que todavía lo rechaza.

"Austria está dispuesta a apoyar un embargo de petróleo de forma consecuente si la Comisión y los Estados miembros así lo deciden. Estamos preparados, puedo decirlo", ha afirmado la ministra austríaca de Energía, Leonore Gewessler.

En la misma línea, el alemán Robert Habeck ha subrayado que "tras dos meses de trabajo" su país "no está en contra de una prohibición al petróleo de Rusia" y, aunque reconoció que "no hay tiempo" para evitar que una sanción así provoque un problema "local" en una refinería que utiliza exclusivamente crudo ruso, enfatizó que "no golpeará a la economía en su conjunto".

El movimiento de Berlín y de Viena deja a Budapest como la única capital del club que todavía mantiene abiertamente su veto a que las sanciones europeas -que deben ser aprobadas por unanimidad- incluyan el petróleo y el gas procedentes de Rusia, según ha expresado en Twitter el portavoz del primer ministro, Viktor Orbán.

Y eso a pesar de que el Gobierno polaco, su principal socio en el bloque, ha exigido este lunes mayor contundencia contra Moscú en respuesta a los cortes en el suministro de gas a su país y a Bulgaria.

"Ya tenemos el carbón, ahora es el momento del petróleo y el siguiente paso es el gas. La mejor opción es que vayan juntos", enfatizó la ministra polaca de Clima y Medioambiente, Anna Moskwa.

La Comisión Europea no ha querido detallar todavía el contenido del que será el sexto paquete de sanciones contra el Kremlin, en el que se baraja también sancionar a más bancos rusos y bielorrusos, nuevas sanciones individuales o aplicar correctivos también al sector nuclear ruso. La comisaria de Energía, Kadri Simson, emplazó a la prensa a la reunión del colegio de comisarios prevista para este martes.