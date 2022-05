Internacional PALESTINA Palestina exige una investigación internacional e independiente por el asesinato de Shireen Abu Akleh AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/05/2022 07:32 (UTC+2) Última actualización: 12/05/2022 08:43 (UTC+2) Israel ha negado su responsabilidad en la muerte de la periodista de Al Jazeera. Mientras tanto, Palestina llora su muerte en medio de las protestas de condena. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:40 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Palestinak nazioarteko ikerketa independentea eskatu du Shireen Abu Akleh kazetariaren hilketa argitzeko

Palestina ha reclamado ante Naciones Unidas (ONU) una "investigación internacional e independiente" sobre el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a manos del Ejército israelí.

Abu Akleh, de 51 años, se encontraba cubriendo una operación israelí en Yenín (Cisjordania). El periodista Ali Samudi, que se encontraba junto a la fallecida y que recibió un disparo en la espalda durante la redada, también ha responsabilizado a las tropas israelíes y ha señalado que el disparo ha tenido lugar en una zona en la que no había enfrentamientos armados con milicianos palestinos.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, confía en que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda pronunciarse de forma unánime sobre el caso, que ha sido condenada por numerosos países, incluido Estados Unidos, el principal apoyo de Israel en Naciones Unidas.

Mansur ha insistido en que "las autoridades ocupantes israelíes" fueron quienes "asesinaron" a la periodista. Además, ha dejado claro que las autoridades palestinas no van a colaborar con las investigaciones anunciadas por Israel ni aceptar una investigación únicamente a cargo de la "potencia ocupante". "Los criminales no se pueden investigar a sí mismos", ha recalcado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, sin acusar a Israel ni apuntar a la autoría del disparo, ha pedido "a las autoridades competentes llevar a cabo una investigación transparente" sobre los hechos y "garantizar que los responsables rinden cuentas". Sin embargo, Guterres no ha anunciado ninguna acción concreta de la ONU al respecto.

Palestina llora la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh

Entre banderas palestinas y reclamos de justicia, el cuerpo de la fallecida periodista Shireen Abu Akleh fue homenajeada anoche en una multitudinaria peregrinación por las calles de Ramala.

Sus restos llegaron en ambulancia a Ramala, donde la esperaba una conmocionada multitud. El cuerpo salió de la ambulancia sobre una camilla de madera, envuelto en la bandera y con coronas de flores. Tras un breve homenaje a las puertas del canal, fue cargado sobre los hombros de varios hombres que recorrieron las calles de la ciudad seguidos de una estela de gente que lloraba y aplaudía.