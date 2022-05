Matan al periodista francés Frédéric Leclerc Imhoff en un ataque sobre Severodonetsk (Lugansk)

Euskaraz irakurri: Frederic Leclerc Imhoff kazetari frantziarra hil dute eraso batean, Severodonetsken (Luhansk)

El periodista francés Frédéric Leclerc Imhoff, que cubría la guerra en Ucrania, ha sido asesinado este lunes en un ataque, en la ciudad de Severodonetsk, en el este del país, en Lugansk, ha informado el jefe de la administración militar de la zona, Serhiy Haidai, en Telegram.

Haidai ha indicado que la muerte del periodista se ha producido durante un ataque ruso contra un vehículo blindado de evacuación en la zona, operación que ha sido suspendida.

"Hoy nuestros vehículos de evacuación iban a recoger a diez personas de la zona y quedó bajo fuego enemigo. Rastros de metralla perforaron el blindaje y el periodista francés acreditado, que recogía material sobre la evacuación, resultó mortalmente herido en el cuello", ha agregado la fuente.

El responsable de la región ha publicado en redes sociales una acreditación de prensa en la que se ve una foto del reportero identificado en la que se indica que trabaja para el canal de televisión francés BFMTV.

Poco antes, Haidai había informado de dos civiles muertos y cinco heridos por un bombardeo en a las afueras de la localidad. Además, ha alertado de que en la zona se están produciendo "fuertes enfrentamientos" a medida que las tropas rusas han entrado en zonas del sureste y noreste de la ciudad.

Russians entered to the northeastern and southeastern outskirts of Sievierodonetsk, two dead civilians, five wounded.

Heavy fightings for Sievierodonetsk and Lysychansk are going.