Internacional Economía mundial Rusia entra en suspensión de pagos por la imposibilidad de operar en euros y dólares O. P. | EITB Media Publicado: 27/06/2022 11:03 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2022 11:03 (UTC+2) Pese a que el Kremlin ha mostrado la voluntad y asegura tener los medios para pagar sus deudas, no puede hacer efectivos los pagos, porque los acreedores extranjeros no aceptan sus pagos en rublos, en línea con las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Antón Siluánov y Vladimir Putin, en 2019. Foto de archivo de EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Errusia ordainketa-etenduran sartu da, eurotan eta dolarretan jarduteko ezintasunagatik

La semana comienza con un nuevo capítulo en el ecosistema financiero mundial, ya que, según la agencia Bloomberg, Rusia ha entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años.

Y es que este domingo ha finalizado, el periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares correspondientes a unos bonos que Rusia no ha podido efectuar por la imposibilidad de operar con dólares y euros, como consecuencia de las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos. Este último decidió no renovar en mayo la licencia que permitía a Rusia temporalmente hacer frente a su deuda externa en dólares.

Por lo tanto, según la agencia estadounidense, "el deudor en suspensión de pagos (Rusia) tiene la voluntad y los recursos para pagar, pero no puede hacerlo".

En vista del bloqueo de las vías de pago a los acreedores extranjeros. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto el miércoles de la semana pasada, el 22 de junio, el cual permite al Estado pagar en rublos las obligaciones rusas frente a tenedores extranjeros de eurobonos del Estado ruso.

El decreto establece que "las obligaciones frente a los Eurobonos de la Federación Rusa se reconocen como cumplidas si se realizan en rublos por un monto equivalente al valor de las obligaciones en moneda extranjera", utilizando el tipo de cambio formado en el mercado de divisas nacional de Rusia el día en el que el Estado efectúa el pago.

Valiéndose de este decreto, Rusia ha efectuado ya varios pagos de eurobonos en rublos. Los últimos han sido un pago de dos cupones denominados en dólares con vencimiento en 2027 y 2047, y un tercer cupón, de un eurobono con vencimiento en 2028 denominado en dólares, por el que el Estado ruso ha transferido 8 500 millones de rublos, el equivalente a 159,4 millones de dólares, a la depositaria nacional, encargada de realizar el pago.

Putin explicaba que para hacer efectiva la transferencia, los inversores tienen que abrir una cuenta especial tipo "I" en una banco ruso y pueden después convertir el pago de los intereses recibidos en otra moneda y ser retirado en el extranjero.

El ministro ruso de Finanzas, Anton Siluánov, aseguró el jueves que el esquema de pago aplicado por Rusia en rublos no significa caer en un impago.

"No, no lo hace. La Federación Rusa no se niega a cumplir con sus obligaciones. Y como prestatario responsable, toma todas las medidas posibles para transferir los fondos a todos los inversores. Las contrapartes extranjeras se niegan a realizar pagos en moneda extranjera (procedente de Rusia), lo cual es un evento de fuerza mayor para nosotros", recalcó. "Y solo por esta razón estamos cambiando a pagos en rublos", añadió, según la agencia oficial TASS.

El pago en rublos incumpliría el folleto de emisión de los eurobonos. Según Bloomberg, esta situación se considera un evento de suspensión de pagos, aunque, según la agencia tiene de momento un "carácter más bien simbólico y no es gran cosa para los rusos".