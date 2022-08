Retiran el respirador a Salman Rushdie tras su apuñalamiento en Nueva York

Euskaraz irakurri: Arnasgailua kendu diote Salman Rushdieri, New Yorken sastatzea jasan ostean

Al escritor británico de origen indio Salman Rushdie le han quitado el respirador, y ha podido hablar tras el apuñalamiento que recibió el viernes durante una presentación en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Mientras, las autoridades han acusado al presunto autor del apuñalamiento de intento de asesinato y agresión con un arma, y permanece detenido, sin derecho a fianza.

El agente de Rushdie, Andrew Wylie, habría confirmado la noticia de la mejora en la evolución del autor a medios estadounidenses, después de que señalase que el escritor podría perder un ojo.

Si bien no se ha hecho pública está actualización, el presidente del Instituto Chautauqua, donde fue atacado Rushdie, ha compartido la noticia: "¡Salman Rushdie sin ventilador y hablando! Continuamos con las oraciones de parte de todos los miembros del Instituto Chautauqua", ha escrito Michael Hill, presidente de dicha institución, en su cuenta de Twitter.</p

@SalmanRushdie off ventilator and talking! Continued prayers from all @chq