Los fallecidos por los terremotos ascienden ya a 39 000 personas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los terremotos en el noroeste de Siria han dejado, por el momento, al menos 9300 fallecidos, que sumada a los 29 605 decesos confirmados hasta ahora por Turquía, elevan el total de víctimas mortales en ambos países hasta los 38.905 fallecidos.

La nueva estimación para Siria ha sido proporcionada por el equipo del director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesusis, quien ha protagonizado una rueda de prensa en la capital, Damasco, en la que ha proporcionado una evaluación inicial de la situación.

El director regional de emergencias de la OMS, el doctor Rick Brennan, ha puntualizado que "no hay forma ahora mismo de realizar una proyección ajustada" antes de estimar que 4.800 personas han muerto y 2.500 han resultado heridas en las zonas de Siria controladas por el Gobierno y que otras 4.500 han muerto y 7.500 han resultado heridas en zonas bajo control rebelde.

"Nos tememos que estos números van a seguir aumentando, en particular conforme vayamos recibiendo más acceso a esas zonas", ha explicado en declaraciones recogidas por Sky News.

Jefe humanitario de la ONU: "Hemos fallado a la gente del noroeste de Siria"

El jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, reconoció este domingo que su organización ha "fallado a la gente en el noroeste de Siria", una de las zonas más afectadas por los terremotos que azotaron el país y adonde apenas ha llegado ayuda humanitaria.

"Hasta ahora le hemos fallado a la gente en el noroeste de Siria. Con razón se sienten abandonados, buscando ayuda internacional que no ha llegado", ha escrito en su cuenta de Twitter Griffiths.

