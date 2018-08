Política

Asociación Kontuz: 'Hay varias manos negras en el caso Cervera'

Redacción

11/12/2012

En una entrevista en Radio Euskadi, Kontuz ha afirmado que "no es el tema Cervera; es el tema CAN y van a salir más cosas".

Patxi Zamora, portavoz de la asociación Kontuz (Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes de Navarra) que en los últimos meses ha venido denunciando irregularidades en CAN, ha negado su implicación en el caso.

Asegura que no se trata del caso Cervera, sino que "va mucho más lejos y forma parte del entramado de la entidad financiera que el entorno UPN y PSN buscan acallar para evitar que salga a la luz la verdad".

Zamora ha afirmado que "no hay una única mano negra". "Hay muchos responsables. Kontuz quiere combatir la corrupción y van a salir muchas más cosas. Esto no es el tema Cervera, es el tema CAN y van a salir más casas", ha subrayado. "Manos negras o responsables hay bastantes".

"Nosotros observamos la denuncia de Asiáin con mucha incredulidad. La historia que nos cuentan huele que apesta y si se trata de una trampa es muy burda", ha afirmado Zamora.

"Queremos denunciar que existe una unidad de acción entre UPN y PSN para blindar cualquier actividad de investigación para aclarar qué ha pasado en la CAN", ha dicho Zamora. "Pedimos que se inicien diligencias. Hace unos años, el propio Asiáin hablaba en el parlamento navarro de todo lo que pasaba en la CAN porque era patrimonio de los navarros, y ahora, nadie quiere contestar a las preguntas en el parlamento", ha denunciado.