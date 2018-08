Política

Presupuestos 2013

Ares: 'El PNV no nos ha ofrecido ningún pacto, en ninguna institución'

Redacción

18/12/2012

Ares ha afirmado que "tendrán que ser los nacionalistas los que den el primer paso, puesto que la responsabilidad de sacar los presupuestos es del Gobierno, no de la oposición".

El secretario de Política del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha asegurado que no han recibido del PNV ningún tipo de oferta para llegar a acuerdos, "en ninguna institución", y ha advertido de que no van a ser ellos los que llamen al PNV para pactar.



Ares ha presentado el documento de organización del partido que ha elaborado la ejecutiva de cara al congreso de los socialistas vascos que se celebrará en febrero, que va a buscar abrir la formación a los simpatizantes.



En la rueda de prensa, preguntado por si el nuevo gobierno de Urkullu, en minoría, les había hecho llegar alguna oferta para negociar acuerdos (el más urgente, el de los presupuestos), Ares ha dicho que no han recibido ninguna oferta, "en ninguna institución". Además del Gobierno Vasco, tienen que aprobarse los presupuestos de las tres diputaciones vascas, las tres con gabinetes en minoría.



Posteriormente, en una conversación con los periodistas, Ares ha agregado que no van a ser ellos los que llamen al PNV para pactar, de manera que tendrán que ser los nacionalistas los que den el primer paso si lo desean, puesto que "la responsabilidad de sacar los presupuestos es del Gobierno, no de la oposición".