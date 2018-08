Política

Jáuregui ofrece cambiar la Constitución y dar oportunidad a Cataluña

26/12/2012

El diputado socialista Ramón Jáuregui ve el futuro inmediato de Cataluña "muy inestable".

El diputado socialista y exministro de la Presidencia Ramón Jáuregui considera "materialmente imposible" que se pueda celebrar una consulta soberanista en Cataluña, como figura en el pacto de gobernabilidad firmado por CiU y ERC, y a cambio ha ofrecido "diálogo" a la Generalitat para "reformar cosas, incluida la propia Constitución" y así dar "una oportunidad" a Cataluña.

"No veo posible la convocatoria material de la consulta y a partir de ahí no me corresponde a mí decir qué va a pasar. Pero después de eso tiene que abrirse de nuevo el tiempo de diálogo", ha afirmado el exministro en una entrevista concedida a Europa Press.

En un primer momento, el diputado ve el futuro inmediato de Cataluña "muy inestable" porque considera "muy difícil que se pueda producir un entendimiento en todos los planos de la gobernación entre CiU y ERC, ya que opina que los nacionalistas se han visto "obligados" a pactar con los republicanos lo que éstos les han "exigido".

"Más allá de esto, todo lo que veo son problemas", ha remarcado, ya que ha indicado que no sabe "hasta que punto van a ser conciliables las ideologías, las propuestas y los intereses políticos de CiU con ERC".

A su juicio, el hecho de que Cataluña "margine casi todo en favor de un proceso hacia la independencia" se trata de "un error porque divide al pueblo catalán, lo fractura y lo lleva encaminado hacia el desfiladero, hacia una especie de división, de fractura interna que no puede acabar bien".

Por ello, ha vuelto a defender la vía del diálogo para resolver esta situación, ya que, aunque ha dicho "entender y compartir" algunos "elementos de reivindicación de Cataluña", también sostiene que hay que "discutirlos y negociarlos políticamente".