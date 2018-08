Política

Independencia

Mas explicará a Rajoy que hará la consulta con permiso o sin él

Redacción

28/12/2012

El presidente de la Generalitat de Cataluña quiere reunirse en 'las próximas semanas o meses' con Mariano Rajoy para reemprender el diálogo y tratar el tema de la consulta.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, quiere reunirse "las próximas semanas o meses" con Mariano Rajoy para plantearle formalmente su objetivo de una consulta sobre la independencia de Cataluña, que la Generalitat llevará adelante con permiso del Estado o sin él. Si no hay posibilidad de organizar un referéndum, se recurrirá a la ley de consultas catalana.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, en entrevistas concedidas a Rac1 y Catalunya Radio al preguntársele si el primer encuentro para proponer la consulta debe ser al más alto nivel.

Homs ha abogado por restablecer el diálogo, y más ante los retos que Cataluña quiere afrontar los próximos años, como el de la consulta: "Estamos dispuestos a dar un primero paso para establecer una reunión, cuando quieran, entre Mas y Rajoy. No les pedimos que dejen de ser lo que son, pero tampoco nos lo pueden pedir a nosotros".

Ha advertido así al PP de que no podrán redirigir el sentido de Cataluña, y ha lamentado que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, les tache de talibanes: "O es de una gran ignorancia, porque no sabe realmente lo que son los talibanes, o nos quiere definir como radicales. Pero no hay nada más radical ahora que el PP".

También ha avisado al Gobierno central de que una estrategia que pasara por ahogar más la economía catalana para hacer fracasar la consulta se les podría girar en contra, y ha acusado a la diplomacia española de "desprestigiar y poner trabas" para que la consulta no se lleve a cabo, tras defender que tienen aliados en Europa y que intentarán ampliar este apoyo tanto en el Parlamento Europeo como a través de la red de catalanes que viven en el extranjero.

El Plan Ibarretxe

La Generalitat estudia la sentencia del Plan Ibarretxe porque contiene "muchas pautas de cómo hacer las cosas". Homs ha recordado que la 'sentencia Ibarretxe' establece que el Estado es responsable de organizar referéndums y que la Generalitat, en base al Estatut, tiene competencia exclusiva para organizar consultas.