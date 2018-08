Política

Caso Bárcenas

Rajoy encarga una auditoría externa para investigar las cuentas del PP

21/01/2013

Asimismo, ha propuesto un gran pacto contra la corrupción a todos los partidos. Cristóbal Montoro comparecerá en el Congreso para explicar si Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido el encargo de una auditoría externa, complementaria de otra interna, para investigar las cuentas de la formación. Asimismo, propondrá a todas las fuerzas políticas un gran pacto contra la corrupción.

El jefe de Gobierno también ha anunciado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso para declarar en relación con el hecho de que el extesorero del PP Luis Bárcenas se pudiera haber acogido a la amnistía fiscal para regularizar el dinero que tenía en paraísos fiscales.

Rajoy ha hecho estos anuncios en su intervención, a puerta cerrada, ante los miembros de la dirección del partido tras las noticias en torno a las cuentas en Suiza de Bárcenas y las relativas a un supuesto cobro de sobresueldos en dinero negro por parte de dirigentes del partido, un hecho que ha confesado el exdiputado Jorge Trías Sagnier.

Cospedal: ''Sería expulsado de forma inmediata''

Ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien, en la rueda de prensa al término de esa reunión, ha informado de las medidas propuestas por Rajoy.

Cospedal ha garantizado que su partido analizará "hasta el último papel que existe", y que, si se detecta que alguien se ha enriquecido de forma ilegal, será expulsado de forma inmediata.

Ha señalado que el partido no se ha puesto una fecha fija para la investigación. "Hemos comenzado y va a ser rápido. Tardaremos lo que sea necesario, pero no nos vamos a demorar ni un año, ni dos, ni tres, eso no va a pasar", ha dicho.

No recabarán el testimonio de Bárcenas



Según ha explicado Cospedal, no tienen previsto recabar el testimonio de Bárcenas en la investigación interna que dirigirá la actual tesorera de la formación, Carmen Navarro, por entender que el exparlamentario está sometido a un procedimiento judicial, que "prima sobre todo lo demás".

La auditora externa se elegirá mediante ''un procedimiento abierto entre los despachos más prestigiosos''.

Las cuentas de Suiza



En alusión a las cuentas de Bárcenas en Suiza, Rajoy las ha vuelto a desligar del partido y ha dicho "claramente" que el PP "ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España, ni ha encargado nunca a persona alguna que tenga una cuenta bancaria por cuenta del PP. A Nadie".

El pacto de Rajoy



Sobre el pacto contra la corrupción, el jefe del Ejecutivo ha explicado, según Cospedal, que ya ha encargado a Soraya Sáenz de Santamaría que pida un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en torno a medidas para la regeneración democrática. Este estudio ya está en marcha, y una vez que se concluya (dentro de un mes, según Cospedal), Sáenz de Santamaría se pondrá en contacto con todos los partidos políticos para intentar lograr un gran pacto en favor de la transparencia y en contra de la corrupción.

El PSOE a Rajoy: 'Ya no es el momento de auditorías, sino del Congreso'

La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha replicado a Rajoy que ya no es el momento de las auditorías, sino de que investigue el Congreso.

Para ello, han registrado una petición para que se cree una comisión de investigación que investigue los hechos relacionados con el caso Bárcenas, quien supuestamente regularizó 10 millones de euros a través de la amnistía fiscal, y el supuesto pago de sobresueldos a los dirigentes de ese partido durante años.

Además, el PSOE también ha presentado una proposición no de ley para que, con carácter inmediato, se ponga a disposición de los inspectores de Hacienda los expedientes de todos los que se han acogido a la "amnistía fiscal" para que se investigue la procedencia del dinero.

"¿Cuántos Bárcenas más hay en el proceso de amnistía aprobado por el Gobierno?", se ha preguntado Rodríguez.

IU pide pleno un urgente contra la corrupción



IU también ha pedido un pleno monográfico urgente sobre la corrupción con la comparecencia de Rajoy, antes del debate sobre el estado de la nación -el 20 y 21 de febrero-, y que el Gobierno presente medidas contra la corrupción política y empresarial en un plazo de 90 días.

Rosa Díez: ''Es un engañabobos''

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha asegurado que la auditoría externa ordenada por Rajoy es un "engañabobos" porque "el dinero B nunca aparece en las cuentas".