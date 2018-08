Política

Caso Bárcenas

Basagoiti: 'Un tesorero no puede ganar de manera legal ese dinero'

Redacción

23/01/2013

Basagoiti también se ha referido a la reunión entre Urkullu y Rajoy y ha afirmado que "nada se espere el lehendakari de prisiones o de independencia"

El presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti, ha afirmado que le parece "muy raro" que una persona tenga una cuenta con 22 millones de euros, "no me creo nada. Siendo tesorero de un partido no se puede ganar de una manera legal ganar ese dinero", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi refiriéndose al caso Bárcenas.

En este sentido, "como político y como miembro del PP me da vergüenza", ha afirmado "porque estamos aquí por unas ideas y por vocaciones". Basagoiti ha respondido que "las actitudes de corrupción son repugnantes y si vienen del partido de uno son aún más repugnantes".

Basagoiti ha negado que en el PP haya pagos en negro, tal y comó afirmó el exdiputado Jorge Trías Sagnier, "a mí no me consta, no está demostrado", ha sentenciado. Ha incidido en la idea de mejorar los controles internos, "pido que haya control interno, una figura de asuntos internos para tomar medidas disciplinarias".

Respecto a la reunión del lehendakari Iñigo Urkullu con el presidente del Gobierno la semana que viene, Basagoiti ha afirmado que "se va hablar mucho de economía y de qué ocurre con algunas interpretaciones del cupo". Ha subrayado que la economía va a ser la agenda principal, "que nada se espere de prisiones o de independencia, porque ya sabe la puerta de salida que tuvo Artur Mas", ha sentenciado. "Si Urkullu va a pensar en la mejora de la economía habrá puntos de encuentro".

Presupuestos

El presidente del PP vasco ha afirmado que su partido no dará un "cheque en blanco" al PNV para aprobar las cuentas del Gobierno vasco y ha asegurado que "a día de hoy" no aprobaría ese presupuesto.

Respecto al acuerdo presupuestario alcanzado ayer entre estas dos formaciones en Vitoria-Gasteiz, Basagoiti ha precisado, en la entrevista que de momento "solo" existe dicho acuerdo así como un "buen clima" para iniciar la negociación de los presupuestos de la Diputación de Bizkaia, también gobernada por el PNV.

"En las próximas horas se abrirán las conversaciones para ver la posibilidad de que el PP facilite la aprobación de las cuentas vizcaínas; existe una rendija abierta a esa posibilidad, pero todavía no está negociado", ha mantenido.