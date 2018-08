Política

Caso Bárcenas

Montoro rechaza aclarar si Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal

Redacción

24/01/2013

El ministro de Hacienda ha explicado que el Estado solo recauda el 3% de lo aflorado por la amnistía fiscal, en vez del 10%.

Ante una gran expectación de los diputados, el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido en el Congreso que la "amnistía fiscal" ha permitido aflorar bienes y derechos "hasta ahora ocultos" que a partir de ahora tributarán de forma ordinaria, lo que contribuirá a sostener los ingresos del Estado e "incrementar la fiabilidad de las cuentas públicas y avanzar en la corrección del déficit".

En este sentido, Montoro ha defendido que "la declaración tributaria extraordinaria no borra ni limpia delitos", ha afirmado dando respuesta así a la petición de aclarar si el extesorero del PP se benefició de la amnistía fiscal para blanquear parte del dinero de su cuenta en Suiza.

"Les voy a dar el titular", ha añadido el ministro. "La regularización no encubre el delito cometido. No se puede trasladar a la sociedad española lo que no es verdad, este es el límite de la política".

Secreto tributario

Montoro ha eludido aclarar si Bárcenas se acogió a la reciente "amnistía fiscal" ya que, ha recordado, esa información está protegida por el secreto tributario, como ocurre con el resto de contribuyentes.

No obstante, Montoro ha ratificado el contenido del comunicado emitido la semana pasada por la Agencia Tributaria que aseguró que Bárcenas no se había beneficiado del proceso de regularización extraordinario pero no aclaró si se había acogido a algún otro instrumento tributario a su nombre o de alguna empresa.

"En la lista no aparece" el nombre de Bárcenas, ha zanjado Montoro durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso al referirse a la relación de beneficiarios de la llamada amnistía fiscal.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno pretende modificar ese punto de la Ley Tributaria para que se puedan hacer públicos los nombres de los defraudadores fiscales "con mucha más propiedad y capacidad" porque "en este momento la transparencia es absolutamente clave".



El PSOE pide la dimisión de Montoro

Por su parte, el PSOE ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda si se confirma que Bárcenas se acogió a la "amnistía fiscal". En este sentido, han pedido una auditoría externa, una comisión en sede parlamentaria para aclarar lo sucedido.

El diputado socialista Pedro Saura ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de saber que la "amnistía fiscal" que él mismo "diseñó" iba a beneficiar a "presuntos defraudadores y presuntos delincuentes" e iba a permitir que se acogieran a ella "centenares de Bárcenas".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha acusado al PSOE de "ruindad" y de "ensuciar y enfangar" la política pero ha renunciado a responder expresamente si recibió o no supuestos sobresueldos en dinero negro por parte del extesorero del PP Luis Bárcenas, remitiéndose a la declaración de bienes y renta depositada en el Congreso.

La amnistía fiscal recauda el 3% de los 40.000 millones

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, estima que la cantidad total aflorada gracias a la llamada "amnistía fiscal" se eleva hasta los 40.000 millones de euros, e equivalente a cuatro puntos del PIB.

"Se han acogido más 29.000 personas físicas y 618 personas jurídicas a la regularización", ha explicado. "Se han captado unos 1.900 millones de euros", según el ministro.

Este dinero aflorado no concuerda con el importe recaudado (1.193 millones) ya que el gravamen con que debían ser regularizados los bienes era del 10% y esa cantidad supone un porcentaje medio del 3%.

Fuentes de Hacienda han explicado a la agencia Efe que de esos 40.000 millones, 12.000 se deben a rentas no declaradas y no prescritas, con un gravamen del 10%, mientras que los 28.000 millones restantes afloran con rentas ya prescritas que no están sometidas a gravamen.