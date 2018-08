Política

Caso Bárcenas

Así hemos contado la comparecencia de Cospedal en eitb.com

L.E.

31/01/2013

La secretaria general del PP ha comparecido en la sede de Génova para explicar la postura del PP en torno a la información sobre los papeles de Bárcenas publicada por El País.

14:11 horas: Termina la comparecencia de María Dolores de Cospedal.

14:10 horas: 'No reconozco la veracidad de esas informaciones, porque no se corresponden con nuestra contabilidad, no lo admito de ninguna manera'.

14:07 horas: 'La cuenta en suiza, lo digo una y mil veces, no tiene nada que ver con el PP, ni con su contabilidad'.

14:04 horas: 'En esos papeles hay muchas cosas que son mentira, hay declaraciones de personas que supuestamente tienen la autoría de esos papeles y los han desmentido'.

14:02 horas: 'Es sorprendente que este tipo de informaciones aparezcan cuando parece que España empieza a remontar'.

13:57 horas: 'Los primeros indignados somos los miembros del PP y los responsables de todo esto tendrán que hacer frente a las consecuencias'.

13:55 horas: 'El PP paga siempre a sus miembros a través de transferencia bancaria y con las retenciones correspondientes'.

13:51 horas: 'Los papeles se pueden manipular e inventar, son informaciones no contrastadas y nos sentimos atacados y perjudicados como partido'.

13:46 horas: 'Van a poder verlas declaraciones de la renta de todos los líderes del PP, pero no porque las pidan los medios, sino porque está dentro de nuestro compromiso con la transferencia'

13:44 horas: 'No me siento afectada por la información publicada ni inhabilitada para hacer mi labor'

13:42 horas: 'Lo que yo gano es lo que se ve en mi declaración'.

13:40 horas: 'El presidente Mariano Rajoy está muy tranquilo'.

13:39 horas: 'Desmentimos tajantemente el contenido de esos papeles'.

13:37 horas: 'El PP no va a aceptar ningún tipo de chantaje'

13:35 horas: 'El PP va a emprender accdiones judiciales como partido y particulares contra los que han difundido esta información, no vamos a consentir que se ponga el entredicho el honor de nadie'.

13:33 horas: 'El PP niega que los papeles publicados tengan que ver con la contabilidad del PP, que es única, transparente y limpia'.

13:32 horas: 'Se están realizando tomas de declaraciones juradas por parte de la tesorera del PP, porque no tenemos nada que ocultar'.

13:29 horas: Comienza la comparecencia de María Dolores de Cospedal.

13:25 horas: La comparecencia Cospedal comenzará con retraso.

13:15 horas: Comparecencia en directo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.

El diario El País ha sacado a la luz "los papeles secretos de Bárcenas", documentos que presuntamente demuestran la existencia de sobresueldos en el PP con dinero negro que recibieron los principales dirigentes del Partido Popular (algunos procedentes de donaciones de constructoras) y sugieren una presunta financiación ilegal de esta formación política.