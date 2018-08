Política

Bárcenas niega cualquier pago fuera de su contabilidad oficial

Redacción

31/01/2013

El extesorero del PP ha manifestado que no se llevo registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados

Luis Bárcenas ha asegurado a través de un comunicado que en los años en que fue gerente y tesorero del PP nunca se hicieron pagos a la cúpula del PP que no estuvieran recogidos en la contabilidad declarada oficialmente, ni se llevó registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados.

Bárcenas envía este comunicado tras sacar el diario El País "los papeles secretos de Bárcenas", una supuesta contabilidad manuscrita suya y del también extesorero Álvaro Lapuerta así como a las aparecidas en otros medios de comunicación.

"En los años en que fui gerente y posteriormente tesorero del PP, nunca se llevó ni por mí ni por ninguna otra persona registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados oficialmente por el partido", afirma el extesorero.

Añade que, "al menos" durante esa etapa, "jamás se hizo entrega a ninguna de las personas que menciona el diario El País, ni a ninguna otra, cantidades que no hubieran sido oportunamente recogidas en la única contabilidad existente" en el PP.

Bárcenas dice que, mientras estuvo al frente de la contabilidad del PP, no existió tampoco "donativo ni aportación alguna que no cumpliera la normativa vigente y/o que no fuera debidamente recogida en la contabilidad del partido e ingresada en la cuenta corriente de donativos".

"Siempre me esforcé en actuar con la máxima transparencia en la gestión de los ingresos y gastos del partido, como me consta igualmente que hizo Alvaro Lapuerta, y si pude cometer algún error -como sin duda hice-, no fue recibiendo cantidad alguna ni llevando contabilidad paralela alguna distinta de la única existente en el partido"

Además, dice que se reserva "cuantas acciones legales, penales y civiles" le amparan "ante el manifiesto desprecio a la verdad y a mi persona que se está llevando a cabo por quienes lanzan a la opinión pública falsedades como las recogidas hoy por 'El País'".

"Deseo dejar por último expresa constancia de mi profundo pesar por el injusto daño que se quiere hacer con estas falsas informaciones a personas que, con Mariano Rajoy al frente, siempre me han demostrado una altura moral, profesional y personal, intachables".