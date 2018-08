Política

Sobresueldos en el PP

Rubalcaba exige a Rajoy que diga en persona si cobró en negro

Redacción

EITB

31/01/2013

El líder del PSOE ha advertido de que la situación del país, ante estas informaciones, es "crítica" y de "auténtica alarma social". Cree que las explicaciones de Cospedal ''no valen''.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comparezca públicamente de forma inmediata para responder a dos preguntas: si cobró los sueldos publicados por El País, y si lo hizo "en negro o en blanco".

En rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, Rubalcaba se ha referido así a los ''papeles secretos de Bárcenas'' sobre la supuesta contabilidad manuscrita de los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y el propio Luis Bárcenas, donde se reflejan presuntos pagos a la cúpula del partido desde 1990 a 2009, incluido Rajoy, e ingresos por donaciones de empresas.

El líder socialista ha considerado que la explicación de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, "no vale". "No vale, no es suficiente, no es creíble", ha enfatizado el dirigente socialista, quien ha señalado que Dolores de Cospedal no le inspira "ninguna confianza" al PSOE, porque una de las explicaciones que ha ofrecido sobre las prácticas atribuidas a Luis Bárcenas es que ella "las cortó cuando llegó.

"Tiene que ser el presidente del Gobierno el que dé explicaciones (...) es su responsabilidad porque lo que hoy está en tela de juicio no es sólo el nombre del PP o del presidente del PP, es el nombre del presidente del Gobierno de España", ha subrayado.

El líder del PSOE ha advertido de que la situación del país, ante la publicación de estas informaciones, es "crítica" y de "auténtica alarma social".

El PSOE ve ''gravísimo'' lo publicado sobre sobresueldos, y su secretario general ha anunciado que el partido socialista tomará las iniciativas que correspondan una vez que el presidente del Gobierno dé las explicaciones que considere a estas informaciones.

El dirigente socialista no ha querido, en cambio, pronunciarse sobre si cree que esa doble contabilidad es auténtica o falsa. "Ya lo sabremos", ha asegurado.

Piden la dimisión de Rajoy y adelanto electoral



El coordinador general de IU, Cayo Lara, cree que la "omertá" (ley del silencio) en el PP "ha fallado" y la "bomba de Bárcenas" ha sido activada. Después ha pedido la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas para "regenerar la democracia" y recuperar la confianza de los ciudadanos.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha exigido al PP "una explicación completa y exacta". Afirma que un partido político "debe tener la capacidad de desnudarse ante los ciudadanos, de ser transparente, y el PP tiene que hacerlo y asumir su responsabilidad". "Hay que exigir que la ley combata la corrupción", ha reclamado Díez.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha dicho que no se sumará al "espectáculo" y al "pim, pam, pum político" de pedir dimisiones y elecciones anticipadas, pero ha reclamado explicaciones al PP y celeridad a la justicia.

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN), por su parte, cree que "la Justicia tiene que actuar ya, y, si hay que cambiar leyes, que se cambien".