Rajoy: 'Nunca he recibido ni he repartido dinero negro, es falso'

03/02/2013

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado que su partido no se va a quedar "de brazos cruzados" ante los "ataques" que, en su opinión, ha sufrido en las últimas semanas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que "nunca" ha recibido ni ha repartido dinero negro, ni en el PP "ni en ninguna parte" y recalcó que "todo lo que se ha dicho es falso".

"Nunca he recibido ni he repartido dinero negro, ni en este partido ni en ninguna parte. Es falso. No tengo nada que ocultar ni temo a la verdad", afirmó rotundo Rajoy en la intervención realizada este sábado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Asimismo, Rajoy aseguró que no haría especulaciones sobre quién está filtrando las informaciones sobre una supuesta contabilidad B del PP pero que ibaa a explicar lo que de él se dice y lo que se le atribuye. "No voy a necesitar más de dos palabras: Es falso", ha recalcado.

El presidente del Gobierno advirtió de que "se equivoca" quien piensa que mediante "acoso" él se va a "encoger" o va a "abandonar" su tarea al frente del Ejecutivo.

Vocación política

A renglón seguido, Rajoy explicó que tiene una profesión al margen de la política, la de registrador de la propiedad, a la que se dedicaría si quisiera ganar dinero, una confesión que hizo, según ha reconoció, con "pudor". "No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. Yo sé ganarme la vida", señaló.

Defendió así su vocación política, a la que llegó "perdiendo dinero" y sin intención ni de ganarlo, ni de "pedir aplausos" ni "satisfacer vanidad alguna". "Ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida. Para otros, no lo sé", agregó.

El jefe del Ejecutivo aseguró que su formación conoció la existencia de una cuenta "particular" en un banco de Suiza de hasta 22 millones de euros que "no tiene nada que ver con su formación aunque se le "atribuyó intencionadamente". "El PP ni ha tenido ni tiene cuentas en un país extranjero. Y nunca ha dado órdenes de abrir cuentas en un país extranjero", declaró, tras mostrarse convencido de que los tribunales y la Agencia Tributaria harán que se cumpla la ley.

Declaraciones de la renta

Asimismo, el presidente del Gobierno anunció que la próxima semana hará públicas en la página web de la Moncloa sus declaraciones de la renta y patrimonio para eliminar posibles dudas. Subrayó que tanto él como el partido van a ser absolutamente transparentes para disipar cualquier sombra de duda.

En este sentido, el Partido Popular va a coordinar a sus barones regionales para que hagan también públicas sus declaraciones de la renta. Según explicaron fuentes presentes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, ha sido el presidente extremeño, José Antonio Monago, el que ha hecho esta propuesta, que ha recogido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

Cospedal, que ha recordado que ella ya ha publicado sus declaraciones, se ha mostrado de acuerdo en coordinar al partido para que lo hagan todos los presidentes regionales y los principales dirigentes.

Crítica a Rubalcaba

Por otro lado, Mariano Rajoy lamentó el "comportamiento del líder de la oposición", Alfredo Pérez Rubalcaba. El jefe del Ejecutivo fue claro al aludir al secretario general del PSOE. "Tengo que lamentar el comportamiento del jefe de la oposición, que ha prestado el crédito que no merecen a insinuaciones dañinas sin calibrar el efecto que pueden tener en la situación del país", concluyó.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante los ataques" que intenten desacreditar al Gobierno, garantizó Rajoy ante el máximo órgano de dirección de su partido.

Iñaki Oyarzábal

Por su parte, el secretario ejecutivo de Derechos y Libertades del PP y secretario general de la formación en Euskadi, Iñaki Oyarzábal, aseguró que, "al margen de que haya que cambiar lo que haya que cambiar", el Partido Popular es "un proyecto que merece la pena seguir defendiendo".

En unas breves declaraciones, Oyarzábal insistió en que el Partido Popular es "un gran partido que representa ideas y proyectos que han vertebrado".