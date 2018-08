Egibar: 'Rajoy tendría que dimitir si la verdad no casa con lo dicho'

Política

04/02/2013

Egibar ha puntualizado que "el asunto es quién dice la verdad" y ha emplazado a ser "exigente" porque "no basta con decir parte de la verdad o reconocer tres cuartos" de la misma.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha advertido de que "si la verdad no casa con lo que ha dicho el señor Rajoy", respecto a los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, el presidente del Gobierno "va a tener que dimitir inmediatamente". Ha puntualizado que, sin embargo, "el asunto es quién dice la verdad" y ha emplazado a ser "exigente en estas cuestiones" porque "no basta con decir parte de la verdad o reconocer tres cuartos" de la misma.

En una entrevista a ETB ha destacado "la contundencia" con la que Rajoy ha mostrado "su negativa" a las acusaciones que se recogen en los supuestos papeles de Bárcenas, al decir que "ni ha cobrado, ni ha repartido". En su opinión, esta actitud "choca" con las informaciones, que eran periodísticas, en un inicio, pero que "tienen cierta verosimilitud, o algo más que verosimilitud". "Una cosa y la contraria, a la vez, no puede ser", ha advertido.

Respecto a la exigencia de dimisión de Rajoy, por parte del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, el dirigente nacionalista ha considerado que "el propio sistema democrático, el sistema de partidos" queda "más que cuestionado".

No obstante, ha advertido de que "si la verdad no casa con lo que ha dicho el señor Rajoy, va a tener que dimitir inmediatamente". "El asunto es quién dice la verdad , porque no basta con decir parte de la verdad o reconocer tres cuartos de la verdad. O se es exigente con estas cuestiones, como toca, o lo demás, flaco servicio estarán haciendo tanto unos como otros", ha concluido.

Para Egibar, los "controles" en Euskadi, "también los interpartidarios", hacen que "la corrupción sea muy difícil de practicar, incluso para el que quisiera". "Eso en España no ha sido así, y el ejemplo más claro es que, en estos momentos, la clase política dirigente, la cúpula del Gobierbo, está directamente afectada", ha dicho.

El portavoz jeltzale ha aludido también a la monarquía que, en su opinión, "también está tocada" y se ha preguntado "cómo está el Rey" cuando "justo puede sujetarse la corona". "Eso que llaman ellos poderes del Estado están absolutamente tocados, y esas prácticas hay que erradicarlas, perseguirlas, castigarlas e incorporar un nuevo código de valores", ha concluido.