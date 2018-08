Política

Lucha contra la corrupción

Rubalcaba propone que las empresas no puedan dar dinero a los partidos

Redacción

10/02/2013

El secretario general del PSOE también ha propuesto que la Audiencia Nacional sea la competente para investigar los casos de corrupción.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto para prevenir la corrupción que las empresas no puedan dar dinero a los partidos políticos y que las implicadas en casos de financiación irregular no puedan contratar con la administración.

El líder del PSOE ha expuesto cuatro medidas para luchar contra la corrupción en su intervención en la clausura del Congreso del PSE, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Por un lado, la prohibición de que personas jurídicas puedan hacer donaciones a los partidos políticos. Ha recordado que las donaciones por parte de personas individuales pueden responder a una identificación ideológica, pero no así las donaciones de las empresas, que responden a intereses.

Otra de las propuestas anunciadas por Rubalcaba es que las empresas que aparezcan implicadas en casos de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier administración, organismo o empresa pública por el tiempo que dure la condena de los responsables.

También ha propuesto una Oficina Anticorrupción que debería tener capacidad de actuación directa en todo el sector público del Estado y también en las Administraciones Locales y gozaría de autonomía funcional, aunque dependería orgánicamente de la Vicepresidencia del Gobierno.

La última de la propuestas avanzadas por Rubalcaba es el traspaso a la Audiencia Nacional de la competencia para investigar y enjuiciar todos los delitos relacionados con la corrupción política.

Bárcenas

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho no tener nada en contra de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, publique sus declaraciones de Renta y Patrimonio. "Si quiere que lo haga, por cierto, no le ha ido mal estos añitos", ha manifestado, para señalar a Rajoy que "ése no es el tema, el tema" es que explique la financiación "irregular" del PP durante los 20 años en los que ha tenido a Luis Bárcenas como tesorero.

Dicho esto, ha recordado que se habla de los regalos que recibió Luis Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de ministra Ana Mato, "y a nadie se le ocurre pedir la declaración de Sepúlveda a ver si están sus regalos, porque no están"."La Policía dice que la campaña de Sepúlveda para ser candidato a alcalde la pagó toda Correa".

En este sentido, ha afirmado que "hay un crisis política y de moral pública que sólo se solucionará cuando los españoles sepan exactamente qué ha pasado con los dineros de Bárcenas dentro del PP".

El PSOE derogará la reforma laboral

Por último, Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que lo primero que hará su partido cuando vuelva al poder será derogar la actual reforma laboral, al asegurar que ha sido "nefasta" por abaratar el despido y dejar sin convenio a dos millones de trabajadores.