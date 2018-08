Política

Enrique Goñi asume responsabilidades, pero niega irregularidades

19/02/2013

El exdirector de Caja Navarra sostiene que los viajes organizados por CAN eran ''una inversión'' y ''un negocio''. Ha subrayado que la caja "está en el mejor banco de cajas".

El ex director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, se ha hecho hoy en el Parlamento "responsable de todo, de lo bueno, de lo menos bueno y de los errores" habidos en la gestión de la entidad, pero ha negado la existencia de "irregularidades o ilegalidades" y ha pedido a los ciudadanos un voto de confianza.

En una larga comparecencia de unas tres horas ante la comisión de Economía y Hacienda de la cámara legislativa, a petición propia, Goñi ha explicado el proceso que ha culminado con la integración de Caja Navarra en CaixaBank y ha defendido el trabajo "profesional y riguroso" que se ha realizado.

Y lo ha hecho acompañado por personas que integraron la última comisión ejecutiva de la caja, José Antonio Asiain, presidente, José Luis Erro, José María Zarranz, Javier Martinena, el último presidente de la comisión de control, José Antonio Sarría, y el último presidente de la comisión de auditoría, Luis Colina.

La sesión ha comenzado con una primera intervención de los grupos parlamentarios, que han coincidido en pedir "claridad" y "verdad" a los gestores de la extinta Caja Navarra, al entender que la sociedad navarra debe saber lo sucedido y poder atribuir responsabilidades.

En su exposición, Goñi ha negado que se hayan cometido irregularidades y ha incidido en que Caja Navarra "no ha desaparecido" y está "en el mejor proyecto de futuro para clientes", para pasar a detallar aspectos concretos como la salida a Bolsa de Banca Cívica o el deterioro patrimonial de la entidad.

Expansión

Ha rechazado que la expansión de la caja hubiera sido "desmesurada" en los últimos años y ha reconocido que pese a ser evidente el aumento de implantación "no fue más intensa que la experimentada por el sector, aunque sí más tardía".

Banca Cívica

También ha atribuido lo sucedido a Banca Cívica tras su salida a bolsa a la "tormenta regulatoria unida a una debacle económica" que "no había previsto nadie" y que, motivada por la desaceleración global desde agosto de 2011, ha afectado a toda la economía española.

El exdirectivo ha justificado la integración en 2010 en Banca Cívica por la oportunidad financiera en un momento idóneo, y ha respaldado que con los socios elegidos (Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol) se llegaba a una "complementariedad de puntos fuertes y débiles".

Ha justificado así uno de los puntos más criticados sobre el devenir de Caja Navarra en los últimos años, como fue su integración en Banca Cívica antes de su definitiva inmersión de CaixaBank, y ha señalado que la salida a Bolsa vino obligada "por regulación".

La salida a bolsa "no fue un camino fácil sino dificilísimo", ha resaltado Goñi tras recordar la "impresionante intensidad regulatoria" del proceso, si bien se ha mostrado satisfecho de la situación alcanzada en julio de 2011, aunque un mes después "el mercado financiero se hunde".

Pérdida de patrimonio

En cuanto al deterioro del valor patrimonial de la caja, lo ha achacado a la disminución del valor patrimonial de la entidad al proceso de integración, el entorno regulatorio y el contexto económico y ha sostenido que si se hubiera quedado sola "valdría menos de lo que vale y a lo mejor ni siquiera era viable".

Goñi ha especificado Caja Navarra ha pasado de contar con un patrimonio de 1.055 millones de euros en 2009 a 250 millones en 2012. Ha precisado que aunque se habla de un patrimonio de 1.300 millones en el 2009, se deben descontar unos 250 millones debido a que son deuda.

En su explicación, ha incidido en el cambio del entorno regulatorio, ya que "no es lo mismo el valor actual de un activo en el 2009 y en el 2012, ni el valor teórico contable, ni el valor de mercado" y en el contexto de crisis económica en el que produce la integración de Caja Navarra en Banca Cívica.

Además, ha argumentado, en 2012 "se sufre un deterioro económico y una modificación normativa de gran calibre que hace que la cartera de Banca Cívica sufriera unas pérdidas superiores a las esperadas".

Viajes de la CAN

En su segundo turno de palabra, Enrique Goñi ha asegurado que los viajes organizados por la entidad para sus clientes eran "una inversión" y "un negocio" y ha destacado que la CAN "no era la única empresa que hacía este tipo de inversiones". Ha señalado que estos viajes consistían en "llevar a los empresarios o directivos clientes de la CAN para que viesen in situ los servicios internacionales de la entidad".

"Las hacen muchísimas empresas y las volverán a hacer, porque solamente se entienden en términos de inversión", ha sentenciado.

Además, el exdirector de Caja Navarra ha puesto de relieve que "70 euros son los que vale un viaje en helicóptero de 10 ó 12 minutos" y ha desmentido la existencia de tarjetas prepago. "Eso es falso", ha afirmado.

Prestamos blandos a consejeros

Por otro lado, Goñi ha negado que la entidad concediese préstamos blandos a consejeros. "No han existido préstamos blandos a consejeros", ha defendido, para asegurar que ningún consejero "ha tenido financiación por debajo de las condiciones de mercado". "Eso es falso, lo desmiento rotundamente", ha agregado.

Su nombramiento

También se ha referido Goñi a su nombramiento como director de Caja Navarra. Ha recordado que fue propuesto como director general en enero de 2002 y que le nombró "el Consejo de Administración, no una persona". "Mi nombramiento no se hizo contra la opinión del Banco de España y no percibí una destitución", ha concluido.

Valoración de los partidos

Los grupos parlamentarios han acogido de forma desigual las primeras explicaciones que el ex director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, ha facilitado sobre su gestión, aunque la mayoría ha coincidido en que han quedado cuestiones pendientes que esperan que pueda aclarar a lo largo de la sesión.

Los portavoces parlamentarios han analizado en declaraciones a los medios de comunicación la primera intervención de Enrique Goñi en comisión parlamentaria.

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha manifestado que "se buscaba transparencia y claridad y la ha habido, otra cosa es que se venga con la tarea hecha, con la idea predeterminada".

Lizarbe (PSN) ha calificado como "interesante" la comparecencia, sin perjuicio de que vayan a preguntar sobre cuestiones "que no están suficientemente claras" y que no ha detallado, remitiéndose a la sesión de trabajo.

Según el portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, el exdirector de la CAN "ha dedicado tres horas a repetir las versiones dadas a la prensa, ha compilado informes publicados, no ha dado datos, por lo que la comisión empieza ahora" con las preguntas que van a plantear los grupos que en su caso ascienden a 130.

Por su parte, el portavoz de Aralar-NaBai, Txentxo Jiménez, ha señalado que la intervención de Goñi ha sido "ventajista" en la medida en que los grupos no tienen capacidad para contrastar la información que ha facilitado, ya que "siempre" se les ha negado la documentación que la soporta.

El portavoz del PPN, Enrique Martín, ha manifestado que en una comparecencia "muy larga y muy técnica" Goñi ha intentado justificar una buena gestión de Caja Navarra.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin (I-E), ha subrayado que "hay responsabilidades políticas porque Miguel Sanz que es quien trajo a Goñi, permitió que esa transformación se produjera" y se ha reafirmado en que "este final no era inevitable", a lo que ha añadido que "para determinar responsabilidades políticas una comisión de investigación sigue siendo necesaria".

Por su parte, el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, Manu Ayerdi, ha reconocido que Goñi, a quien ha visto con "disposición de hablar", "no se ha centrado en lo anecdótico, sino en lo importante, lo que ha pasado para que la caja haya pasado de ser una entidad independiente a perderse en CaixaBank y ha entrado en el deterioro patrimonial, dos cuestiones cruciales".

Preguntas y turno de réplica



Tras esta primera intervención de Goñi, la mayoría de los grupos ha considerado insuficiente las explicaciones y ha expresado su deseo de que la información sea ampliada a lo largo de la sesión, a través de las numerosas preguntas que le formularán los grupos.

Así, durante el turno de réplica, el portavoz del PSN, Roberto Jiménez, ha incidido en la necesidad de conocer qué ha ocurrido en Caja Navarra hasta llegar a su integración en CaixaBank, si era evitable o no lo sucedido, y qué futuro le espera a la entidad en el futuro.

El portavoz del PPN, Enrique Martín, ha preguntado a Goñi, "qué ha hecho" con esa entidad, ya que "era difícil acabar con una de las cajas más solventes que había en este país y lo ha conseguido". Ha subrayado que "se acumulan las dudas y muchas no se han resuelto" y al mismo tiempo ha remarcado que no están de acuerdo en afirmaciones de Goñi, como que Caja Navarra sigue existiendo.

El parlamentario no adscrito Manu Ayerdi, de Geroa Bai, ha cuestionado los argumentos de Goñi para justificar la expansión de la entidad y ha considerado que la "decisión determinante" que "arrastró a lo demás" fue la de crear Banca Cívica.

En el turno de respuesta a los grupos parlamentarios, y ante las criticas de los partidos, Goñi ha asegurado que comprende otras opiniones, pero que él está ''hablando de hechos, de datos''.

Protesta de Kontuz

Coincidiendo con la comparecencia, la asociación de consumidores Kontuz ha realizado, frente al Parlamento, una concentración para exigir a Enrique Goñi "la verdad" sobre Caja Navarra, "caiga quien caiga".

Esta asociación interpuso una denuncia judicial contra Goñi y contra el expresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, como gestores de la entidad bancaria, y ha planteado un total de 28 preguntas que a su juicio deben ser contestadas también por el compareciente.

La pasada semana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió el permiso del fiscal general del Estado de investigar las presuntas irregularidades del caso Caja Navarra.

Caja Navarra pasó de valer 1.200 millones de euros en 2009 a tener un valor de 180 millones de euros en 2012.