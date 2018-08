Política

Concentración en el Parlamento

Kontuz! pide una comisión de investigación sobre CAN

Redacción

19/02/2013

La concentración ha coincidido con la comparecencia del exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi en el Parlamento foral para explicar su gestión al frente de la entidad.

La asociación de consumidores y usuarios Kontuz! se ha concentrado frente al Parlamento foral para exigir que se conozca "toda la verdad" sobre Caja Navarra y demandar la apertura de una comisión de investigación.

La concentración, en la que ha participado alrededor de medio centenar de personas tras una pancarta en la que se leía "Queremos saber toda la verdad", ha coincidido con la comparecencia del exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, en una sesión de trabajo en el Parlamento, quien ha comparecido a petición propia.

Un portavoz de la asociación, Cándido Erro, ha insistido en que no pretenden "más que saber la verdad" y al respecto ha subrayado que Enrique Goñi "dice que la caja existe y es boyante, y no es así, no existe prácticamente y de boyante nada de nada".

Tras remarcar el "gran descontento y preocupación" que la gestión de la entidad financiera ha generado entre la sociedad navarra, ha subrayado la necesidad de que se realice una comisión de investigación, en la que el directivo tendría que "contestar toda la verdad", algo que no sucede, a su juicio, con la fórmula elegida, la de la sesión de trabajo.

Al mismo tiempo y en referencia a las denuncias que se han presentado en relación con la gestión de Caja Navarra ha comentado que ellos no condenan, ven indicios de delitos y los denuncian para que los jueces digan "si los hay o no".