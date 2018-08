Política

CAN

Barcina dice que las 'altas' dietas 'a día de hoy no están bien'

Redacción

09/03/2013

La presidenta del Gobierno foral entiende "perfectamente la perplejidad de los ciudadanos" pero "hace cinco años quizá estas cifras no sorprendían a nadie" porque los sueldos eran mucho mayores.

La presidenta del Gobierno foral de Navarra, Yolanda Barcina, ha asegurado que entiende "perfectamente la perplejidad de los ciudadanos" tras conocerse las "altas" dietas que cobraron algunos políticos navarros por sus responsabilidades en Caja Navarra, que "a día de hoy no están bien".

Así lo ha señalado en una entrevista en RNE, en la que ha reconocido que la percepción de esas dietas, en su caso y en el del expresidente del Ejecutivo foral Miguel Sanz como miembros tanto de la Junta de Entidades Fundadoras de CAN como de la Comisión Permanente de esa Junta, podía superar en una jornada más de 5.000 euros.

Entiendo perfectamente la perplejidad de los ciudadanos", especialmente en el momento "muy difícil" actual por la crisis económica, ha dicho para asegurar que "hace cinco años quizá estas cifras no sorprendían a nadie" porque el desempleo no era tan alto y los sueldos eran mucho mayores para un ciudadano normal.

Sin embargo, ha advertido que las dietas percibidas en CAN "no eran solo por asistir, sino por la responsabilidad" acumulada, y ha subrayado su "alta" cuantía pero que eran "dietas análogas" a las que cobraban otros altos cargos tanto en otras entidades bancarias como en diferentes organismos de CAN sin origen político, algo que en esos casos han seguido haciendo "hasta hace unos meses".

Para explicar el origen de la percepción de esas dietas se ha remontado a que "tradicionalmente todos los todos los presidentes desde la democracia y consejeros del Gobierno de Navarra" hasta principio de este siglo "han cobrado siempre de CAN. Era una forma de complementar los sueldos y era público".

Al respecto, ha justificado que en España "todavía no se ha solucionado la remuneración de los políticos, y se han buscado otras fórmulas de compensar los sueldos", aunque ha reconocido que "evidentemente, a día de hoy, no están bien", por lo que ha abogado por ser "totalmente transparentes".