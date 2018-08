Política

Beltrán apoya la opinión del director de la Ertzaintza sobre Cabacas

I.G.

12/04/2013

Darpón ha dicho que "no compartimos el copago y no creemos que aporte nada o poco al sistema de salud". Urkullu ha indicado que no "entiende dónde está el problema" sobre su ausencia en Petronor.

El lehendakari y los consejeros responden a las preguntas de los parlamentarios. Foto: EiTB El lehendakari y los consejeros responden a las preguntas de los parlamentarios. Foto: EiTB

El director de la Ertzaintza: 'La muerte de Cabacas fue un accidente' Goirizelaia: 'Es sangrante para la familia decir que fue un accidente' La consejera de seguridad Estefanía Beltrán de Heredia ha respondido, en el Pleno de Control al Gobierno en el Parlamento Vasco, a la pregunta del grupo parlamentario de EH Bildu, en torno a las declaraciones del director de la Ertzaintza en las que aseguraba que la muerte de Iñigo Cabacas fue "un accidente". La consejera ha indicado que "desde el Departamento de Seguridad compartimos la opinión del director de la Ertzaintza" y ha asegurado que fue un "accidente" porque "nadie tenía voluntad de crear el daño que se ha creado". "No tenga duda de que acataremos las resoluciones y responsabilidades y actuaremos con rigor". "Será la instrucción judicial la que deberá aclarar lo que sucedió", según Beltrán de Heredia. La consejera de Seguridad ha asegurado "compartir" la opinión de Gabirondo, ya que, "en aquel operativo, nadie tenía la intención de causar la muerte" del joven. Por ese motivo, ha hecho un llamamiento a "no alimentar falsas polémicas y no generar más dolor del que ya sufren" los familiares de Cabacas. Ausencia en Petronor El grupo parlamentario EH Bildu y del Partido Popular le han preguntado al lehendakari Iñigo Urkullu sobre la planta de coque inaugurada en Petronor y sobre su ausencia al acto, respectivamente. El lehendakari ha indicado que está convencido que la planta "es una inversión muy importante y positiva. Mantendrá y creará empleo. Hemos avanzado en materia económica, por el camino de los países más avanzados". Respecto a su ausencia en el acto de inauguración, Iñigo Urkullu ha respondido al grupo popular que "no participé en el acto no por ningún enredo del Gobierno Vasco, si no por razones de agenda". El lehendakari ha asegurado que tuvo conocimiento del acto de inauguración 16 días antes y que era "inconciliable con compromisos personales" que había adquirido. "En cuanto supe de la inauguración excusé mi asistencia y expliqué mis compromisos personales". "No llego a entender dónde está el problema", ha declarado. Copago en Euskadi Por otra parte, el consejero de Salud, Jon Darpón, se ha referido al copago sanitario, sobre lo que ha indicado que "el Gobierno se ha manifestado siempre en contra del copago y, más concretamente, en contra del copago farmacéutico". "Tenemos claro que este sistema no es fiscalmente justo", ha subrayado. "No compartimos el sistema de copago y no creemos que aporte nada o poco al sistema de salud", ha aseverado Darpón tras la pregunta del grupo socialista. El futuro del BEC El grupo del PP ha registrado una pregunta sobre el futuro del centro de exposición Bilbao Exhibition Center BEC, a lo que ha sido la consejera de Desarrollo Económico Arantza Tapia quien ha realizado la respuesta. Tapia ha realizado un esbozo del esquema de financiación del BEC; según la consejera, la financiación consta de dos préstamos, uno de ellos de 250 millones de euros, por el que la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco aportan 12 millones al año. Además, existe otro préstamo sindicado de 150 millones de euros para el que solo se aportan intereses. De cara al futuro, la consejera ha definido la postura y los objetivos del Gobierno Vasco; en primer término, ha indicado que ha asumido la presidencia de las instalaciones del BEC y, en segundo lugar, ha explicado el plan de sostenibilidad. El plan trata de, por una parte, diversificar el espacio que no es utilizado y, por otro, adaptar los gastos de personal a las necesidades de la actividad real. Además, desarrollarán un modelo de negocio.

