Política

Vista en Bilbao

Morcillo admite ante la juez que fue él quien mató a Santiago Brouard

Redacción

16/04/2013

Edurne Brouard ha considerado que las manifestaciones realizadas por Morcillo confirman de 'pe a pa' la tesis que ha mantenido la representación legal de la familia a lo largo de todos estos años.

José Luis Morcillo Pinillos ha admitido este martes, ante la juez de Instrucción número de Bilbao, Ana Isabel Gasca, que fue el autor material del asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard cometido el 20 de noviembre de 1984, según ha confirmado el abogado de la acusación particular, Txema Montero.

Edurne Brouard, hija de la víctima del crimen, ha considerado que las manifestaciones realizadas por Morcillo confirman "de 'pe a pa' la tesis" que ha mantenido la representación legal de la familia a lo largo de todos estos años. Además, ha denunciado la actitud "embarulladora y liante" que han mantenido tanto el supuesto autor confeso como el expolicía José Amedo y se ha mostrado convencida de que van a seguir en esta línea.

No obstante, Edurne Brouard ha dejado claro: "No van a marcar nuestra agenda. Tenemos una vida a la que nos debemos y que la debemos hacer independientemente de lo que quiera el señor Morcillo. Estaremos en la instrucción, pero no nos van a volver locos".

Luis Morcillo Pinillo, que hace 10 años fue absuelto por la Audiencia Provincial de Bizkaia del delito de autoría del asesinato, ha declarado por videoconferencia que fue él, efectivamente, quien disparó al doctor Brouard en su consulta de pediatría de Bilbao, causándole la muerte.

Por su parte, Txema Montero ha destacado "las contradicciones" en las que ha incurrido Luis Morcillo en sus declaraciones por videoconferencia.

"Estas contradicciones se encuentran en aspectos claros y precisos que están constatados en el procedimiento", se ha limitado a decir el letrado de la familia Brouard.

El abogado ha afirmado que la técnica de la videoconferencia "no es la más adecuada" para declarar en un tribunal, ya que ha sido "bastante difícil" por momentos hablar con Morcillo.

"Ha sido penoso poder oírle, que nos oyese y que fuese claro y nítido en sus respuestas", ha subrayado Montero.