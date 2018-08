Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Brouard: 'Tenemos pocas esperanzas de que se esclarezca el asesinato'

Redacción

16/04/2013

La hija de Santi Brouard ha dicho que "continuarán con ganas de seguir adelante", a pesar de tener "pocas esperanzas" en la Justicia.

Edurne Brouard ha dicho que la familia no tiene "grandes esperanzas" de que se esclarezca el asesinato del miembro de Herri Batasuna Santi Brouard. "Seriamos más que tontos si dijéramos lo contrario", ha declarado en Euskadi Irratia.

"Hemos vivido el día de hoy con ganas de seguir adelante", ha agregado Brouard (Morcillo ha reconocido haber matado a Santi Brouard ante el juez). Sin embargo, tras 29 años sin respuestas la familia no tiene mucha confianza en la Justicia.

A pesar de todo, Brouard ha recalcado que estarán presentes en "todos" los sitios, y si hay que ir a los juzgados, irán. "Y si existe la opción de impulsar una investigación privada, la impulsaremos", ha declarado.

En ese sentido, ha confirmado que los supuestos asesinos no les van a "condicionar la vida". "No lo conseguirán, no vamos a baliar a su ritmo", ha concluido.