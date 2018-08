Política

Moción de censura en Navarra

Barcina supera la primera moción de censura en la historia de Navarra

19/04/2013

El Parlamento ha rechazado la moción con 18 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones (PSN). Barcina ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para buscar una solución.

Tal y como se esperaba, el pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos en contra de UPN y PPN y la abstención del PSN, la moción de censura contra la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina (UPN), presentada por Bildu y Aralar-NaBai.

La iniciativa ha contado con 18 votos a favor, al sumar a los de Bildu (7), Aralar-NaBai (6), Izquierda-Ezkerra (3) y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai (2), insuficientes para su aprobación. En contra se han contabilizado 23 votos, los de UPN (19) y PPN (4). Ha habido 9 abstenciones, las de los parlamentarios del PSN.

Hasta última hora, los portavoces de Bildu y Aralar-NaBai han instado al PSN a modificar su voto y a apoyar esta iniciativa, a la vista de que los socialistas se han sumado a la petición de dimisión de la presidenta del Ejecutivo. Finalmente no ha sido así y el PSN, tal y como había anunciado, se ha abstenido en la votación.

Tras superar la moción de censura, la presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para buscar una solución a los problemas de la Comunidad Foral, especialmente a la crisis económica.

Primera moción de censura en Navarra

El Parlamento de Navarra ha debatido debate durante toda la jornada la primera moción de censura de su historia, que tenía el objetivo de convocar inmediatamente elecciones anticipadas en Navarra. Presentaba al parlamentario independiente de NaBai Juan Carlos Longás como candidato a la presidencia del Gobierno.

Aunque no se mencionaba expresamente, sobre esta moción de censura planeaba el caso Caja Navarra (CAN), que ha llevado estos días a los tribunales como imputados por el cobro de dietas dobles y triples en un mismo día al expresidente Miguel Sanz; al alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya; y al exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda.

Ante la Cámara, una decena de personas convocadas por la plataforma "Barcina go home" han recibido a los parlamentarios coreando consignas contra la corrupción como "sinvergüenzas" o "ladrones fuera de las instituciones", que han arreciado al llegar la presidenta foral.

Barcina: "No hay alternativa a UPN"

Antes de acceder al pleno, Barcina ha dicho en declaraciones a los periodistas que la falta de apoyo a esta iniciativa política reflejará que "no hay otro Gobierno alternativo" al de UPN.

"Me encuentro ante un pleno del Parlamento en el que todos podemos observar que hay una estrategia de Bildu, que quiere ser alternativa en Navarra", ha añadido Barcina, quien ha calificado como "una nueva algarada callejera de Bildu, de la izquierda abertzale", la protesta del exterior.

La presidenta ha reconocido que afronta esta moción de censura con el "conocimiento a priori de que no va a salir adelante y de que la presenta Bildu para mostrar que puede ser alternativa en nuestra comunidad".

Bildu defiende la moción por el "hartazgo" de la sociedad

Ya en el pleno, la portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, ha defendido "con orgullo" la moción de censura ante el "hartazgo" de la sociedad navarra por las políticas del Gobierno de UPN. Ruiz ha sido muy crítica con la política económica del Gobierno de Navarra, los recortes sociales y el "escándalo" del cobro de dietas en Caja Navarra, que ha llevado a los tribunales a varios cargos regionalistas.

La dirigente abertzale ha afirmado que la presentación de la moción de censura es "una decisión bien pensada, valiente pero completamente lógica y justificada", ya que hay "muchas y variadas" razones para ello, la primera de ellas la "incapacidad e imposibilidad para hacer frente a la situación económica" por parte del Gobierno Foral.

La moción también está justificada, ha asegurado, por la "falta de consideración para con la democracia" de UPN y por su intento de "hacer oídos sordos a las peticiones del Parlamento y la mayoría social", pero también por el "ambiente de corrupción que nos rodea".

NaBai: "Solo unas elecciones sanearán la política navarra"

Juan Carlos Longas, el candidato para sustituir en la presidencia a Yolanda Barcina, ha destacado en su discurso que "solo unas elecciones permitirán el saneamiento profundo y la regeneración que la política navarra requiere".

Longás ha calificado su propuesta como "abierta, constructiva en busca de los necesarios consensos porque es una propuesta de cambio, de reacción ante un estado de cosas que es ya insostenible para buena parte de la ciudadanía".

UPN tacha de "fraude" la moción



El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha calificado de "fraude" la moción de censura, una iniciativa que ha enmarcado en una "estrategia política electoral".

"No son momentos de elecciones, sino de soluciones", ha dicho el portavoz de UPN, quien ha apuntado que no tiene "tan claro" que, en el caso de que prosperara la moción de censura, el Gobierno liderado por Juan Carlos Longás fuera a convocar elecciones. "Una vez ahí no se mueven", ha añadido.

El PSN confirma su abstención

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha confirmado que su grupo se abstendrá, aunque ha señalado a la dirigente regionalista que, si se mantiene en el poder, la situación será "insostenible".

Jiménez ha señalado que la moción de censura es "legítima" y ha pedido respeto al Parlamento y a estos sus grupos, aunque ha apuntado que esta iniciativa, en la que aprecia "un cierto olor partidista", ya nació "muerta", porque no contaba con respaldo suficiente.

PPN: La moción está abocada al fracaso"

El portavoz del PPN, Enrique Martín de Marcos, ha afirmado que la moción está "abocada al fracaso y no aporta soluciones a los problemas de los ciudadanos de a pie", por lo que ha señalado que "resulta obvio que esta iniciativa es un elemento nuevo en la continua campaña de desgaste contra el Gobierno".

"Con estos mimbres resulta imposible que los grupos nacionalistas pretendan convertirse en líderes del cambio político en Navarra", ha indicado.

Geroa Bai pide convocar elecciones

El parlamentario no adscrito de Geroa Bai Manu Ayerdi, quien considera "agotado" el Gobierno de Yolanda Barcina, ha abogado por dar la "voz a la ciudadanía convocando anticipadamente unas nuevas elecciones".

Por ello, según ha dicho, han apoyado la moción de censura presentada contra Yolanda Barcina por Bildu y Aralar-NaBai, "aun sabiendo que iba a ser fallida".

Izquierda-Ezkerra aboga por desalojar a un Gobierno "atrincherado"

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha abogado por desalojar a un Gobierno de UPN que está "atrincherado" en el Palacio de Navarra, con una presidenta que "se niega a someterse a una moción de confianza o a la convocatoria de elecciones" pese a no tener mayoría parlamentaria.

En su intervención en el pleno, Nuin ha mostrado su apoyo a esta propuesta para que "la crisis política que tiene Navarra se pueda resolver en las urnas".