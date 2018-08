Política

Arbelaitz: 'No estaba sentado con el resto; sabían que era periodista'

23/04/2013

El periodista Lander Arbelaitz ha subrayado que enseñó la acreditación de prensa desde el primer momento. "En la mano izquierda llevaba mi acreditación, y en la derecha el móvil", ha relatado.

Tras los incidentes entre la Ertzaintza y el periodista de Argia Lander Arbelaitz en el transcurso del operativo policial del pasado viernes en el Boulevard de Donostia, en el que fueron detenidos seis miembros de Segi, el periodista ha contado en Euskadi Irratia que desde el principio enseñó su acreditación de prensa.

El Departamento de Seguridad afirma que se encontraba fuera del recinto habilitado para los periodistas. En este sentido, "es verdad, pero yo estaba esperando a la noticia", ha matizado Arbelaitz. "La Ertzaintza no dijo por megafonía nada respecto a los periodistas", ha aclarado.

"Cuando vino la Ertzaintza yo estaba grabando en primera fila, y me dijeron: 'de aquí no pases'", ha relatado. "Yo estaba grabando y un ertzaina vino directamente hacia mi. A mi nadie me dijo que me tenía que ir de allí; no nos lo dijeron a todos los periodistas", ha subrayado.

Arbelaitz afirma que enseñó su acreditación. "Desde el principio enseñé mi tarjeta de prensa y estuve trabajado allí todos los días para el blog. Me identifiqué desde el primer momento y se ve en el vídeo", ha contado. "Yo sabía que tenía derecho a estar allí; en la mano izquierda llevaba mi acreditación, y en la derecha el teléfono móvil; mi instrumento de trabajo, ya que estaba subiendo vídeos a la red", ha afirmado.

Lander Arbelaitz, periodista de Argia y miembro del equipo de comunicación de Aske Gunea ha denunciado en su blog 'Taupadak' el trato recibido y las dificultades para poder trabajar.

También se ha referido a la versión de la Ertzaintza. Según han explicado fuentes del Departamento de Seguridad a EiTB, la persona que denuncia estos hechos 'no se identificó como periodista cuando la Ertzaintza realizó el aviso. Continuó en la concentración y la Ertzaintza decidió sacarla como al resto".

"Pido al Departamento de Seguridad que no mienta", ha dicho Arbelaitz. "Todo queda demostrado en el vídeo, yo estaba con la acreditación en la mano", ha subrayado.

"La Ertzaintza dice que fueron a sacar a todos los que estaban allí. Pero yo no estaba sentado; estaba grabando, y ellos sabían que yo era periodista porque estuve haciendo el seguimiento de lo ocurrido durante días", ha explicado.

Por último, ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido. No sabe si presentará o no una denuncia por lo ocurrido, "lo voy a pensar, pero que el Departamento de Seguridad no mienta, yo tenía la acreditación en la mano", ha concluido.