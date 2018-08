Política

El DRIL mató a Begoña Urroz, y no ETA, según documentos de la Policía

Redacción

05/05/2013

Este informe policial, que sale ahora a la luz, revela que el atentado de 1960 en Donostia donde falleció la niña fue perpetrado por el DRIL, y no por ETA como se ha difundido en los últimos años.

La banda armada del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación) fue la responsable del atentado ocurrido en Donostia-San Sebastián en junio de 1960 donde falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, según el informe policial de aquel momento al que ha tenido acceso el periodista Xabier Montanya y ha publicado este domingo Berria.

Durante los últimos años, la autoría del atentado fue atribuida a ETA, hipótesis que han descartado los citados documentos policiales. Así, estos informes de 1961 ponen de relevancia que el autor del atentado fue la organización armada antifranquista DRIL (compuesta por exiliados gallegos y portugueses, en su mayoría).

Asimismo, también se le atribuye a esta banda otros ataques perpetrados en los días posteriores en Bilbao, Barcelona y Madrid.

Cadena de atentados

Además de la fallecida Begoña Urroz, esta cadena de atentados dejaron un total de cinco heridos. "Al día siguiente, en las estaciones del Norte y Amara de la capital donostiarra hicieron explosión dos maletas allí depositadas, resultando cinco personas heridas y muerta una niña de 18 meses", recoge el informe policial.

Posteriormente, la Policía realizó tres detenciones en Madrid y las autoridades de Bélgica realizaron una redada en Lieja donde arrestaron a otros nueve presuntos miembros del DRIL. "En el mes de julio pasado fueron detenidos en Lieja un conjunto de individuos españoles, a los que se considera responsables de los actos de terrorismo cometidos en España en los últimos días de junio", según el documento de la Policía.

"Las gestiones practicadas con motivos de tales actos terroristas permitieron la detención en Madrid de Angel Martin Ferreras 'Cabezón', José Luis Rodríguez Rodríguez 'Chiquilín' y Ernesto Martín Ortiz, que habían estado en contacto con Martinez Donoso y que, después de la huída de éste, quedaron en España en calidad de grupo de reserva para futuras acciones", explica el informe de 1961.

Zanjar la polémica

Así, la versión sobre la autoría de ETA del atentado de 1960 en Donostia-San Sebastián "no es sostenible", en palabras del periodista Xavier Montanya. Así, según este investigador histórico "Begoña Urroz sigue siendo una víctima del terrorismo, pero no del terrorismo de ETA, sino del DRIL".

En una entrevista realizada en exclusiva por Luis Serón para Euskadi Irratia, Montanya ha explicado los pormenores de su investigación en el Archivo Histórico Nacional, donde ha hallado un dossier policial que demuestra la autoría real de aquel atentado, el DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.

"En el 2002 hice una investigación sobre el DRIL para escribir un libro titulado 'Piratas de la libertad' sobre el secuestro de del transatlántico 'Santa María' en 1961. En el Archivo Histórico Nacional de España me dicen que hay archivos del DRIL del periodo 1961-1963, pero no consultables hasta 50 años después. Son boletines informativos de la Brigada Político-social, la que más información tenía sobre temas políticos y sociales", ha asegurado, "así, tras desclasificarlos, ha sido ahora cuando he vuelto y podido consultarlos".