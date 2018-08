Política

Atentado del DRIL en 1960

'Begoña Urroz sigue siendo una víctima del terrorismo, pero no de ETA'

Luis Serón / Tais San José

05/05/2013

El periodista catalán, Xavier Montanya, ha accedido a archivos policiales desclasificados, y ha asegurado que la versión sobre la autoría de ETA del atentado de 1960 "no es sostenible".

La versión sobre la autoría de ETA del atentado de 1960 en Donostia-San Sebastián, donde falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, "no es sostenible", en palabras del periodista Xavier Montanya. Así, según este investigador histórico "Begoña Urroz sigue siendo una víctima del terrorismo, pero no del terrorismo de ETA, sino del DRIL".

En una entrevista realizada en exclusiva por Luis Serón para Euskadi Irratia, Montanya ha explicado los pormenores de su investigación en el Archivo Histórico Nacional, donde ha hallado un dossier policial que demuestra la autoría real de aquel atentado, el DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.

"En el 2002 hice una investigación sobre el DRIL para escribir un libro titulado 'Piratas de la libertad' sobre el secuestro de del transatlántico 'Santa María' en 1961. En el Archivo Histórico Nacional de España me dicen que hay archivos del DRIL del periodo 1961-1963, pero no consultables hasta 50 años después. Son boletines informativos de la Brigada Político-social, la que más información tenía sobre temas políticos y sociales", ha asegurado, "así, tras desclasificarlos, ha sido ahora cuando he vuelto y podido consultarlos".

Origen del DRIL

"El DRIL era un grupo que nace en el 1950-1958 proveniente de Caracas que agrupaba a gente de Venezuela, Cuba, Francia y Bélgica, entre otros, gente veterana de diferentes tendencias que estaba en el exilio republicano y que decidieron emprender la lucha armada", ha explicado Montanya.

En este sentido, el periodista catalán ha descartado que miembros de este grupo hubieran podido tener contacto con ETA por razones geográficas. Además, "las informaciones que manejaba la Policía de la época sobre ETA es que era una facción muy incipiente que se dedicaba a la quema de banderas, y a hacer propaganda y pintadas, pero sin capacidad operativa para realizar esos atentados".

Asimismo, los propios miembros del DRIL reivindicaron el atentado dos días después, "desde Caracas, y lo hizo el capitán Enrique Galvao, militar portugues antisalazarista". Además, "muchos de los comandantes del DRIL al escribir sus memorias posteriormente nombraron el atentado y lo recordaron como una campaña de bombas en España".

Intereses políticos

"Durante los últimos cinco años, se ha difundido la autoría de ETA sin pruebas y sin hacer caso a la gente que estábamos investigando lo que era el DRIL", ha lamentado el periodista. "Pruebas para atribuirlo al DRIL había de sobra, pero ahora no quedará duda", ha afirmado, "la versión de ETA no es sostenible".

"Es posible que detrás haya intereses políticos ", ha explicado, "es evidente que cuando se manipula la primera víctima de una organización, se manipula la historia entera".

Investigación

La banda armada del DRIL fue la responsable del atentado ocurrido en Donostia-San Sebastián en junio de 1960 donde falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, según el informe policial de aquel momento al que ha tenido acceso el periodista Xabier Montanya y ha publicado este domingo Berria.

Durante los últimos años, la autoría del atentado fue atribuida a ETA, hipótesis que han descartado los citados documentos policiales. Así, estos informes de 1961 ponen de relevancia que el autor del atentado fue la organización armada antifranquista DRIL (compuesta por exiliados gallegos y portugueses, en su mayoría).