Política

PP vasco

Basagoiti niega que quiera dejar su cargo y defiende su legitimidad

Redacción

06/05/2013

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría pedido a Basagoiti que siga liderando el PP vasco al menos hasta después de las elecciones municipales.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha negado que quiera dejar su cargo cuanto antes y ha defendido su legitimidad como líder de la organización, que como ha recordado fue elegido con el 93% de los votos.

Con un tajante "no es verdad" ha respondido Basagoiti a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP cuando le han preguntado si es cierto que tiene intención de dejar cuanto antes la presidencia del PP vasco.

Y ha añadido que no hay "ninguna novedad" en su posición, no hay ninguna novedad y cuando la haya la anunciará pero "de momento no existe".

Además, ha insistido en que tiene "plena legitimidad" para dirigir el PP vasco porque fue elegido para el cargo con un 93% de los votos.

El líder del PP vasco ya ha negado en otras ocasiones que tenga intención de irse, como hizo hace un mes, cuando aseguró que el debate sobre su sucesión no está abierto, que él sigue siendo presidente y prepara como tal las elecciones municipales y forales del 2015.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a Basagoiti que siga liderando el PP vasco al menos hasta después de las elecciones municipales que están previstas para la primavera de 2015, según han informado a la agencia Europa Press fuentes 'populares'. Con esta solicitud, el jefe del Ejecutivo quiere evitar que se abra el debate sucesorio en las filas de los 'populares' vascos antes de los comicios municipales y les reste votos en una cita electoral que ven decisiva para evitar el avance de la izquierda abertzale.