El TC dice que son nulos todos los nombramientos de ediles no electos

Redacción

08/05/2013

Por lo que deberán salir de las corporaciones cuando se publique la sentencia de este asunto en el BOE.

El Tribunal Constitucional hoy que son nulos los nombramientos de ediles no electos. Foto: EFE

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado este miércoles que son nulos e inconstitucionales todos los nombramientos de ediles no electos que hay en los ayuntamientos de las grandes ciudades, por lo que deberán salir de las corporaciones cuando se publique la sentencia de este asunto en el BOE.

La resolución del TC afecta en la Comunidad Autónma Vasca a dos ediles en Donostia-San Sebastián; el delegado de Hacienda, Jabi Vitoria, y la de Cultura, Nerea Txapartegi; y en Bilbao al consejero delegado, Andoni Aldekoa, considerado la "mano derecha" del alcalde de la capital vizcaína, Iñaki Azkuna. En Vitoria-Gasteiz no hay en la actualidad ningún concejal sin acta.

A finales de abril, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional que los ayuntamientos de las grandes ciudades puedan nombrar miembros de sus juntas de gobierno local a personas que no tengan el acta de concejal por no haber resultado elegidas en las elecciones municipales.

En la sentencia, el TC consideraba inconstitucional y nulo el artículo de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local de 1985 que establece que el alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no tengan la condición de concejales, "siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde".

En su petición de aclaración, la Abogacía del Estado preguntó si quienes fueron nombrados miembros no electos de las juntas de gobierno locales antes de esta sentencia podían seguir ejerciendo sus cargos una vez que fuera publicada, "en cuyo caso la nulidad no se extendería a los actos dictados, tras la publicación de la sentencia, por una junta de Gobierno Local no constituida íntegramente por concejales".

El auto declara no haber lugar a la aclaración solicitada porque "excede claramente" del objeto del trámite procesal, al pretender, según el TC, "la modificación del alcance del fallo".

A partir de la publicación de esta sentencia en el BOE en los próximos días, los miembros no electos de las juntas locales tendrán que ser sustituidos por concejales, aunque el Constitucional salva "expresamente" la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados ya por los equipos de gobierno en los que existían miembros no electos.