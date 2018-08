Política

Cruce de acusaciones

Bilbao: 'Deberán mandar al comandante Permach a la próxima reunión'

Redacción

10/05/2013

Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha insistido en que no hubo acuerdo con los entes forales y ha advertido a su homólogo vizcaíno de que "bilbainadas, las justas".

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha afirmado que en la mesa institucional sí hubo un acuerdo entre las instituciones vascas, incluida la Diputación de Gipuzkoa, y ha añadido que, tras la "desautorización" al diputado general de este territorio, Martín Garitano, deberán mandar "al comandante Permach" a las próximas reuniones.

Bilbao, que ha acudido a un acto con motivo del 50 aniversario de la cooperativa Batz en Igorre, ha señalado que sí que se llegó a un acuerdo en la reunión de la mesa institucional en la que participaron el lehendakari, Iñigo Urkullu, junto a los tres diputados generales y Eudel para destinar los recursos de un posible relajamiento del déficit a un plan de reactivación económica.

En este sentido, ha aludido a la "desautorización" que ha habido al diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, después de que, al día siguiente, la portavoz de la Diputación foral asegurara que no habían llegado a un acuerdo. "Si a mí me hacen lo que le han hecho a Garitano me voy a casa, porque semejante desautorización. Igual hay que pensar que en la próxima ocasión habrá que llevar al comandante Permach para que venga un representante legítimo de la izquierda abertzale", ha manifestado.

Respuesta: "Bilbainadas, las justas"

Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha insistido hoy en que no hubo acuerdo con los entes forales sobre el "plan de emergencia" planteado el miércoles por el lehendakari y ha advertido a su homólogo vizcaíno, José Luis Bilbao, de que "bilbainadas, las justas".

Garitano, que esta tarde ha recibido junto a la diputada de Cultura y Deportes, Ikerne Badiola, al equipo Ampo Ordizia, recién proclamado campeón de la Copa del Rey de rugby, ha respondido con estas manifestaciones tanto a Bilbao como al consejero vasco de Empleo, Juan María Aburto, quien ha afirmado hoy que es "evidente" que hubo un acuerdo en la reunión celebrada con Iñigo Urkullu.

Aburto ha señalado que el gobierno de Bildu "quizás no lo reconoce porque tiene un excesivo vértigo a aparecer pactando con el PNV".

"Respecto a esas declaraciones del diputado general de Bizkaia, creo que dada la situación que estamos atravesando todos los vascos, en estos temas hay que ser serios. Bilbainadas aquí las justas", ha enfatizado.