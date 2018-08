Política

Rajoy dice a CCOO y UGT que no hay condiciones para un pacto nacional

16/05/2013

Toxo y Méndez por su parte se han mostrado abiertos a participar en 'cualquier escenario de diálogo' para alcanzar acuerdos parciales.

Los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han declarado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve "poco probable" que se pueda producir un pacto nacional que englobe a agentes sociales y fuerzas políticas porque "no hay condiciones para ello", a lo que han añadido que, por su parte, están abiertos a participar en "cualquier escenario de diálogo" para alcanzar acuerdos parciales. Mariano Rajoy por su parte, ha resaltado que vayan a dialogar sobre pensiones o medidas de protección social.

Así lo han avanzado en la rueda de prensa tras la reunión mantenida en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente, la primera a tres bandas de la legislatura.

Según Cándido Méndez, en la reunión de este jueves se ha hablado de forma "clara", y Rajoy les ha trasladado que "no hay condiciones para adentrarse en el camino de un consenso social, político y constitucional" para salir de la crisis, por lo que se ha lamentado. "Lo lamentamos profundamente" ha recalcado Méndez.

Méndez ha señalado que Rajoy considera que los asuntos capitales hoy son "el crédito y Europa", y que los sindicatos creen que es más esencial abordar el "déficit de protección social y la crisis de empleo". Por otra parte, ha añadido que CCOO y UGT son "conscientes" de que la crisis de empleo y la "temperatura social" en España "piden a gritos" un consenso en los planos laboral, parlamentario y constitucional, pero ha precisado que no se trata de un pacto de Estado "a la vieja usanza", sino fórmulas que permitan definir un camino común en esos tres ámbitos.

El secretario general de UGT ha reprochado al Gobierno que la reunión de hoy se haya celebrado con 17 meses de retraso, mientras que la decisión de aprobar la reforma laboral fue "por decreto" y que los sindicatos se "enteraron" por teléfono.

Toxo ha manifestado al final de la reunion que el presidente del Gobierno les ha dicho de forma "muy amable" que ve "poco probable" que se pueda dar un pacto nacional para salir de la crisis. Según Toxo, este gran consenso es necesario por la "situación de emergencia nacional" que hay en el país en cuanto a la economía, el empleo y la protección social.

Debido a que el Gobierno no apuesta por ello es por lo que, según Toxo, el Gobierno les ha ofrecido la recuperación del diálogo social en el que se pueda llegar a acuerdos sobre la reforma de la administración pública, las pensiones, la formación profesional, el empleo joven, y la negociación colectiva. El líder de CCOO ha explicado que, ante la ausencia de un escenario para el pacto, es por lo que los sindicatos han aceptado negociar estas materias. "No vamos a decir que no a ningún escenario de negociación que se abra", ha indicado Toxo,

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado este jueves el pacto por el empleo que han reclamado los sindicatos alegando que el Gobierno "tiene un rumbo fijado" y hay que fijarse "objetivos realistas". Sin embargo, ha saludado el hecho de que estén de acuerdo en temas relativos a Europa o en materia de moderación salarial, así como que vayan a dialogar sobre pensiones o medidas de protección social para los más desfavorecidos.

Al ser preguntado por qué no ve posible ese gran pacto de Estado que reclaman sindicatos y oposición, el jefe del Ejecutivo ha pedido no dar "tanta importancia a las palabras" y ha dicho que hay que fijarse "objetivos realistas". En este punto, ha puesto el acento en el hecho de que ahora sean capaces de llegar a "entendimientos" en aspectos concretos como las pensiones, Europa o la moderación salarial. "Desde ese punto de vista yo estoy contento", ha enfatizado.

Por su parte, El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ve "difícil" que se pueda alcanzar un pacto de Estado y ha avanzado que "habrá temas que el Gobierno tendrá que decidir solo o acompañado".

Según ha asegurado en rueda de prensa, en esta primera reunión a tres bandas de la legislatura se ha puesto de manifiesto que "hay diferencias de opiniones", especialmente con los sindicatos, y ha recordado que el Gobierno, que "es el que está en la mesa de operaciones y es el que tiene que hacer las cosas", apuesta por su Plan Nacional de Reformas 2013-2016.

Además, ha dicho que los empresarios están "en una actitud constructiva y comprensiva" y que le "facilitarán" las cosas al Ejecutivo.