Dietas irregulares de la CAN

Goñi pedirá el sobreseimiento porque 'todo era perfectamente legal'

28/05/2013

El exdirector general de la CAN ha declarado durante cuatro horas ante la juez. A la salida, ha dicho que "no hay ni causa ni caso" en la investigación por las dietas de la CAN.

Tras prestar declaración durante unas cuatro horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, el que fuera principal ejecutivo de Caja Navarra, antes de su integración en Banca Cívica, ha hecho una breve declaración a los medios de comunicación en la que ha enfatizado que no hay "ni causa ni caso" en esta investigación.



Por ello, ha avanzado que en cuanto la juez reciba los informes que ha pedido al Banco de España sobre la actuación de los órganos de gestión de la caja, pedirá el sobreseimiento de la causa, ya que toda la actuación "en torno a la caja es legal", ha señalado. Al ser preguntado sobre si, además, lo ocurrido en Caja Navarra ha sido ético, ha contestado: "legal, estamos en el ámbito legal". Protestas de Kontuz! Tras la breve comparecencia de Goñi ante los medios, el portavoz de Kontuz!, Javier Ayestarán, ha explicado a los periodistas que el exdirigente de CAN ha respondido a la jueza que todo lo realizado en la entidad financiera "se atenía a los estatutos, todo era correcto, no ha habido ningún problema legal y todo ha estado muy bien". Ayestarán ha subrayado que a Kontuz! -asociación que denunció el caso, al igual que UPyD-, "no le han convencido absolutamente nada" las explicaciones de Goñi y, por tanto, van a defender que se siga tramitando la causa. Goñi ha llegado a la sede de los juzgados poco antes de las 09:20 horas acompañado de su abogada y ha sido recibido en la plaza del Palacio de Justicia por un grupo de integrantes de la asociación que portaban carteles con su fotografía sobre la palabra "chorizo". Este grupo miembros de la asociación Kontuz!, que es una de las acusaciones en el caso Caja Navarra, han recibido al exdirector general de CAN con gritos como "chorizo", "vividor" o "ladrón" y han coreado consignas en las que le acusaban de haber dejado la entidad financiera "arruinada". Explicaciones de la juez En una providencia publicada la pasada semana, la juez instructora del caso Caja Navarra explicó que la citación en calidad de imputado de Goñi se realiza "en cuanto que, como director general de CAN, abonó o consintió que se abonaran diversas cantidades en concepto de dietas carentes de soporte estatutario a quienes ostentaban los cargos de Presidencia del Gobierno de Navarra, Alcaldía de Pamplona y Consejería de Economía y Hacienda por razón de los mismos". Cabe recordar que ya han declarado ante la juez como imputados el expresidente del Gobierno Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya; y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda. Los tres eran miembros de la Comisión Permanente de la entidad, junto con la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, cargo aforado que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital navarra ya tomó declaración como testigos a seis cargos de UPN y PSN que formaron parte de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y que aseguraron que desconocían la existencia de la Comisión Permanente hasta que salió publicado en la prensa.

