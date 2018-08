Política

Los alcaldes de Iparralde no esperan lograr 'ahora' la territorialidad

Manu Gimenez

05/06/2013

El alcalde de Azkarate, Jean-Michel Galant, cree que hay una "gran diferencia" entre la enmienda presentada por Espagnac y la Colectividad Territorial acordada.

El alcalde de Azkarate y presidente de la Colectividad Garazi-Baigorri, Jean-Michel Galant, tiene "claro" que la Colectividad Territorial para Iparralde no se logrará "ahora", todavía menos tras la enmienda presentada por Frederique Espagnac al plan de descentralización del Gobierno francés, que "dista mucho" de la Colectividad Territorial acordada.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Galant ha dicho que fue "muy positiva" la manifestación a favor de la Colectividad Territorial celebrada el sábado en Baiona, pese a que en un principio "el gran apoyo logrado hacía prensar que participaría más gente".

Según ha recordado Galant, la Colectividad Territorial acordada por los cargos electos de Iparralde prevé la creación de una Asamblea compuesta por personas elegidas por los ciudadanos, cuya función sería la de fijar las políticas a llevar a cabo en el territorio.

La parlamentaria socialista Frédérique Espagnac, sin embargo, ya dijo desde el principio que "no creía en que pudiéramos conseguir todo lo que proponíamos", así que haya una "gran diferencia" entre la Colectividad Territorial acordada y la enmienda presentada. Galant ha explicado que la enmienda presentada por Espagnac respeta las fronteras de Iparralde, pero que no contará con "cargos elegidos directamente por los ciudadanos" y que "no da la posibilidad de gestionar los impuestos".

Respecto a la postura contraria a la Colectividad Territorial que ha mostrado el ministro del Interior Manuel Valls, Galant ha subrayado que "solo es ministro, no es el Gobierno", y "por encima está el presidente; por eso, queremos darle a él la palabra".

Asimismo, ha recordado que la Colectividad Territorial ha recibido el apoyo de dos tercios de los alcaldes y de todos los parlamentarios electos de Iparralde. Ante eso, "¿hasta cuándo puede callar el Gobierno", ha preguntado Galant, antes de añadir que el único camino es dirigirse a Hollande y tener la esperanza de que este "mueva algo".