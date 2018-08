Política

Entrevista en Radio Euskadi

Hasier Arraiz: 'No nos vamos a autoexcluir de ninguna ponencia'

L.E. | eitb.com

10/09/2013

En cuanto al acuerdo fiscal entre PNV y PSE, el presidente de Sortu afirma que se trata de un acuerdo "cortoplacista, basado en un modelo de parcheo", alejado de lo que necesita el país.

El presidente de Sortu Hasier Arraiz ha asegurado en Radio Euskadi que EH Bildu no se va a "autoexcluir de ninguna ponencia ni foro" que se organice para avanzar en todo lo relacionado con la pacificación y la normalización política de Euskal Herria.

Arraiz ha denunciado, además, que el problema no es que la izquierda abertzale haya pedido que en el texto se incluya su parte de la historia, "lo que hemos hecho y también lo que hemos sufrido", sino que hay partidos "que no quieren trabajar con EH Bildu". En este sentido, el dirigente de Sortu ha asegurado que "desde EH Bildu trabajaremos para que la ponencia no fracase, tendremos una actitud proactiva".

En lo que respecta al desarme de ETA, Arraiz ha pedido "prudencia para no crear falsas expectativas" y que aquellos que no tienen información sobre el tema "dejen de hablar de ello".

Acuerdo fiscal PNV-PSE

Preguntado por el acuerdo fiscal entre PNV y PSE, el dirigente abertzale ha denunciado que apenas se conocen detalles del mismo, pero que se trata de un acuerdo "muy cortoplacista, basado en un modelo de parcheo".

"Euskal Herria demanda cambios profundos que acaben con la dependencia del modelo económico español, un modelo que trae la ruina a Euskal Herria", ha añadido Arraiz. "Es un acuerdo que no responde a los intereses de este país, sino a los del PSE y, sobre todo, el PNV", ha concluido.