El PSE no acudirá a la Ponencia de paz por la 'involución' de EH Bildu

Redacción

11/09/2013

Los socialistas consideran que "no se dan las condiciones mínimas exigibles para hacer de la ponencia un instrumento útil para consolidar una convivencia asentada sobre firmes bases democráticas".

Los socialistas vascos han decidido finalmente no acudir a la reunión que celebrará el viernes la Ponencia de Paz y Convivencia en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz al considerar que EH Bildu no sólo no ha asumido el llamado "suelo ético" sino que ha habido una "involución" en su actitud.

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha presentado esta misma mañana un escrito dirigido a los otros dos miembros de esta ponencia parlamentaria, el PNV y EH Bildu, puesto que PP y UPyD decidieron no participar en este foro, en el que les anuncia que los socialistas no acudirán a la ponencia del viernes.

Explica que el PSE pidió al PNV un aplazamiento de la reunión del viernes para comprobar si EH Bildu asumía el "suelo ético" compartido por el resto de grupos durante la pasada legislatura en las aportaciones que la coalición abertzale hará al Plan de Paz del Gobierno Vasco, cuyo plazo finaliza el próximo día 20.

"No se dan las condiciones mínimas"

Como se ha desestimado ese aplazamiento "e incluso el PNV se ha mostrado más exigente con quien lo solicitó que con aquellos que se resisten a revisar su pasado", dice Pastor en referencia a EH Bildu, el PSE considera que "no se dan las condiciones mínimas exigibles para hacer de la ponencia un instrumento útil para consolidar una convivencia asentada sobre firmes bases democráticas".

El texto añade que los socialistas están dispuestos a comprometerse con "la superación de las consecuencias de tantos años de violencia, pero no a que este foro sea utilizado para blanquear la estrategia político-militar aplicada en el pasado y endosar las responsabilidades propias a otras instancias", de ahí que no asistan a la ponencia.