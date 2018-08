Política

Ponencia de paz

EH Bildu aboga por seguir adelante con la ponencia de paz sin el PSE

Redacción

11/09/2013

La coalición abertzale ha afirmado que "el PSE quiere pasar hoja en su responsabilidad en la violencia".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha criticado la decisión de los socialistas de no acudir a la reunión de la Ponencia de Paz y Convivencia del próximo viernes. Ha apostado por seguir adelante con la Ponencia de Paz, a pesar de que solo sigan en él el PNV y la coalición abertzale, dado que estas fuerzas suman "dos terceras partes" de los escaños del Parlamento vasco.

En una comparecencia ante los medios de comuniciación, Arzuaga ha opinado que la decisión del PSE "dinamita todo puente hacia cualquier foro, conferencia, comisión en la que se pueda avanzar en establecer bases sólidas para la paz, la convivencia y la normalización política entre diferentes. El PSE se queda fuera".

Ha explicado que en este foro parlamentario y en otros se debe "dirimir la responsabilidad de cada cual en torno a las vulneraciones de derechos humanos cometidas y el PSE tiene mucho que asumir en este ámbito". "El PSE quiere pasar hoja en lo que le toca en sus responsabilidades con la violencia y la vulneración de derechos humanos y quiere un libro a medias y una fotografía cuya mitad aparezca velada", ha añadido. Asimismo, les ha reprochado que traten de "pasar la página" sin llevar a cabo dicha reflexión.

Ha anunciado que su grupo va a trabajar para que "el libro de la memoria sea completo y la fotografía de las violencias y de las víctimas sea nítida en su totalidad". Arzuaga ha rechazado que la razón del PSE-EE para no acudir a la ponencia del viernes sea que EH Bildu no ha asumido el denominado "suelo ético" alcanzado la pasada legislatura, porque ese acuerdo era una "formulación de arranque, no una meta".

Arzuaga ha reconocido que la decisión del PSE hará perder "pluralidad" a este foro parlamentario, en el que el PP y UPyD tampoco participan. No obstante, ha asegurado que este grupo de trabajo mantiene su "representatividad", dado que el PNV y EH Bildu suman "dos terceras partes" de los escaños del Parlamento vasco. Por ese motivo, ha afirmado que EH Bildu tiene previsto acudir el viernes a la ponencia y que será en esa reunión en la que, entre otras cuestiones, habrá que hacer una "estimación" de la situación en la que se encuentra este foro.

En opinión del parlamentario, la dicisión del PSE puede estar relacionada con los "intereses" del líder de los socialistas vascos en relación a su futuro en el PSOE.