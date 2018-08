Política

El PP pide a Urkullu que retome la Ponencia de la pasada legislatura

11/09/2013

Ante la decisión del PSE de no acudir a la reunión prevista para este viernes, Damborenea considera que "no sirve trabajar en una ponencia" a la que "le falta la base".

El presidente del PP de Bizkaia y parlamentario, Antón Damborenea, ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a recuperar la ponencia de la pasada legislatura y exigir a Bildu que la asuma. Mientras tanto, y ante la decisión del PSE de no acudir a la reunión prevista para este viernes, considera que "no sirve trabajar en una ponencia" a la que "le falta la base".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Damborenea ha considerado que el PNV, el Gobierno de Urkullu, "lleva muchos meses, ellos sabrán porqué, rindiéndole pleitesía a Bildu y a la antigua Batasuna".

Tras recordar que, al final de la legislatura pasada "hubo un acuerdo de mínimos éticos entre PNV, PSE, PP y parte de la izquierda abertzale", ha criticado que, cuando se ha llegado a la presente legislatura, "ha aparecido Bildu incapaz de asumir los mínimos éticos de decir que matar no es que esté mal, está muy mal, matar hoy, ayer y antesdeayer".

En ese sentido, se ha preguntado que, "mientras tengamos una fuerza política que sea incapaz ni siquiera de asumir eso, qué entido tiene ir con esa gente a una ponencia a hablar de qué más". "¿De qué más se puede hablar? De nada más", ha manifestado.

Damborenea ha dicho que, tras la determinación del PSE de no acudir este viernes a la reunión de la Ponencia de Paz, "existe la posibilidad, y Urkullu tiene esa responsabilidad", de retomar el acuerdo de la legislatura pasada y, sobre ese consenso, exigir a la izquierda abertzale y a Bildu, los mínimos éticos y democráticos que fijamos todos los partidos".

Según ha advertido, "mientras eso no ocurra, no tiene ningún sentido hablar con Bildu de nada". "Si el lehendakari, en vez de hacerle el juego a Bildu, retoma esa ponencia que finalizó en la legislatura la pasada y Bildu la asume, se podrá trabajar. Mientras tanto, no sirve trabajar en una ponencia, cuando falta la base", ha dicho.