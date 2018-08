Política

Rajoy sobre Bárcenas: 'Hay cosas que no se pueden demostrar'

Redacción

27/09/2013

El presidente del Gobierno español ha dicho a la prensa norteamericana que ignora la destrucción de ordenadores en el PP.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy estar "muy tranquilo" ante el caso Bárcenas y ha recalcado que no se podrá demostrar la financiación ilegal del PP porque no la ha habido. Rajoy ha defendido la legalidad de las actuaciones de su partido en una entrevista con Bloomberg Televisión en la que, al ser preguntado si tiene constancia de que se han destruido pruebas en este caso, ha recalcado: "Lo desconozco absolutamente, y uno no puede hablar de cosas que desconoce".

El jefe de Ejecutivo ha resaltado que el caso está en manos de la Justicia y no hay imputado ningún dirigente del PP. Por ello, ha insistido: "Estamos muy tranquilos".



Ante las encuestas en las que se apunta a que la mayoría de ciudadanos duda de la versión del PP en relación con este asunto, Rajoy ha explicado que él siempre trabaja para dar la vuelta a las previsiones y, en esa línea, ha asegurado que se va a seguir trabajando para dar la vuelta a algunas opiniones que están instaladas en la sociedad española.



Preguntado por la posibilidad de que se planteara la dimisión si se demostrara que el PP se financió ilegalmente, ha considerado que "hay cosas que no se pueden demostrar" porque en ningún momento ha habido financiación ilegal del PP y, por tanto, no tiene sentido hablar de ellas.



Ha añadido que él compareció durante cinco horas en el Parlamento para hablar de este asunto y ha recordado la serie de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente a la corrupción y evitar que se repitan casos de este tipo. El objetivo, según ha resaltado, es que cada vez sea más difícil que alguien pueda cometer actos de esa clase.



No obstante, ha defendido la honestidad de la inmensa mayoría de los dirigentes políticos y su plena dedicación al servicio público, y ha considerado que no se puede juzgar de forma general a los políticos por casos muy puntuales de corrupción.