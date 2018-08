Política

Estrasburgo anuncia hoy el fallo sobre la 'doctrina Parot'

21/10/2013

A las 11:30 horas se conocerá la decisión del tribunal de Derechos Humanos. El fallo será firme y definitivo, y supondría la salida de la cárcel de decenas de presos.

El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el luxemburgués Dean Spielmann, acompañado del secretario general de la Gran Sala de esta corte, Michael O'Boyle, será el encargado de leer este lunes en Estrasburgo el fallo definitivo sobre la aplicación de la doctrina Parot.



La Gran Sala del TEDH hará público a las 11:30 horas el fallo definitivo, sobre el que no cabe recurso, de la sentencia dictada contra España por aplicar la 'doctrina Parot' a la miembro de ETA Inés del Río Prada.



La vista se celebró el pasado 20 de marzo, después de que se admitiera el recurso ante la Gran Sala, y la sentencia debe resolver si España vulneró los artículos 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.



La sentencia adoptada por unanimidad en julio del año pasado concluyó que la aplicación de la 'doctrina Parot' fue "irregular" y pidió a las autoridades españolas "la puesta en libertad" de Del Río "a la mayor brevedad posible".



La mencionada doctrina se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por el que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión.



De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.

Sentencia sobre Inés Del Río



El fallo de Estrasburgo añadió en julio que esa doctrina "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo", recordó que el Convenio "prohíbe que el derecho penal sea interpretado de forma extensiva en detrimento del acusado" y estimó que el cambio de jurisprudencia era "imposible de prever". España fue condenada a indemnizar a Del Río con 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y honorarios.



Del Río (Tafalla, 1958) estaba condenada a más de 3.000 años de cárcel, de los que 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al comando Madrid para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de República Dominicana, en el que hubo 14 muertos y 40 heridos.



Cumplidos 20 años de prisión, 10 menos del máximo establecido de 30 años gracias a los beneficios penitenciarios, la puesta en libertad de la demandante estaba prevista para el 2 de julio de 2008, pero la Audiencia Nacional le aplicó la doctrina y fijó su excarcelación para 2017.



Fuentes del Tribunal de Estrasburgo han confirmado ya que no está prevista la asistencia a la lectura del fallo de representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo ni de partidos que apoyan a la demandante.

Las consecuencias

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el viernes las consecuencias que tendrán sobre los presos por terrorismo a los que se les ha aplicado la doctrina Parot la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Aunque los jueces sólo resolverán y reexaminarán el primer pronunciamiento sobre Del Río, a efectos prácticos su dictamen tendrá repercusión en todos los presos a los que se haya aplicado esta doctrina.



Según las fuentes consultadas por la agencia Efe. se trataría en un principio de 61 presos de ETA, 6 miembros de los GRAPO y otros 15 delincuentes con tres o más condenas, además de un preso condenado por su vinculación a los GAL y otro como miembro de la organización ejército guerrillero del pueblo gallego.

Reacciones

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerán a las 13.00 horas en una rueda de prensa conjunta para explicar el alcance de la sentencia sobre la doctrina Parot.

Por su parte, agentes sociales, políticos y sindicales han convocado para el lunes concentraciones y manifestaciones en las capitales vascas con motivo de la decisión sobre la doctrina Parot.

